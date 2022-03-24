На межі екологічної небезпеки. Тіла загиблих окупантів ніхто не забирає (фото)

Сумська ОВА замовила 10 рефрижераторів для зберігання тіл, але через блокування залізниці їх не доставили. Так, зараз тіла загиблих окупантів зберігають у поліетиленових пакетах

Тіла загиблих російських окупантів не забирають до РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти досі не забрали тіла своїх військових, які загинули ще на початку вторгнення. Тому є загроза навколишньому середовищу.

Про це повідомив виконувач обов'язків директора Управління охорони здоров'я Сумської ОВА Анатолій Котляр Суспільному.

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За його словами, загиблі окупанти нікому не потрібні:

"Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять велику загрозу, насамперед екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту", – сказав Котляр.

Він додав, що міжнародне гуманітарне право передбачає необхідність взяти біологічні зразки для того, щоб потім визначити ДНК, що це за людина.

Сумська ОВА замовила 10 рефрижераторів для зберігання тіл, але через блокування залізниці їх не доставили. Так, зараз тіла загиблих окупантів зберігають у поліетиленових пакетах.

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"Потрібно визначати місця, де їх тимчасово прикопувати, а після перемоги ми кожного з них ідентифікуємо та повернемо до їхніх батьків", — підсумував чиновник.

Тіла окупантів ніхто не забирає. Фото: Суспільне

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