На грани экологической угрозы. Тела погибших оккупантов никто не забирает (фото)

Сумская ОВА заказала 10 рефрижераторов для хранения тел, но из-за блокировки железной дороги их не доставили. Таким образом сейчас тела погибших оккупантов хранят в полиэтиленовых пакетах

Тела погибших российских оккупантов не забирают в РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты до сих пор не забрали тела своих военных, погибших еще в начале вторжения. По этой причине есть угроза окружающей среде.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Управления здравоохранения Сумской ОВА Анатолий Котляр Суспільному.

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По его словам, погибшие оккупанты никому не нужны:

"Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют очень большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд", — сказал Котляр.

Он добавил, что международное гуманитарное право предполагает необходимость взять биологические образцы для того, чтобы потом определить по ДНК, что это за человек.

Сумская ОВА заказала 10 рефрижераторов для хранения тел, но из-за блокировки железной дороги их не доставили. Таким образом сейчас тела погибших оккупантов хранят в полиэтиленовых пакетах.

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"Нужно определять места, где их временно прикапывать, а после победы мы каждого из них идентифицируем и вернем их родителям", — подытожил чиновник.

Тела оккупантов никто не забирает. Фото: Суспільне

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