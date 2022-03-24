Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На грани экологической угрозы. Тела погибших оккупантов никто не забирает (фото)

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 02:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сумская ОВА заказала 10 рефрижераторов для хранения тел, но из-за блокировки железной дороги их не доставили. Таким образом сейчас тела погибших оккупантов хранят в полиэтиленовых пакетах
Тела погибших российских оккупантов не забирают в РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Тела погибших российских оккупантов не забирают в РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты до сих пор не забрали тела своих военных, погибших еще в начале вторжения. По этой причине есть угроза окружающей среде.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Управления здравоохранения Сумской ОВА Анатолий Котляр Суспільному.

Реклама

По его словам, погибшие оккупанты никому не нужны:

"Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют очень большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд", — сказал Котляр.

Он добавил, что международное гуманитарное право предполагает необходимость взять биологические образцы для того, чтобы потом определить по ДНК, что это за человек.

Сумская ОВА заказала 10 рефрижераторов для хранения тел, но из-за блокировки железной дороги их не доставили. Таким образом сейчас тела погибших оккупантов хранят в полиэтиленовых пакетах.

Реклама

"Нужно определять места, где их временно прикапывать, а после победы мы каждого из них идентифицируем и вернем их родителям", — подытожил чиновник.

Тела оккупантов никто не забирает. Фото: Суспільне

Почти 6000 тел оставят в Украине? РФ не собирается забирать мертвых оккупантов

В Украине с начала вторжения РФ убито более 5700 российских военных. Однако в России заявили, что их тела забирать не собираются. Об этом сказала сенатор РФ Людмила Нарусова.

Реклама

Бойцы ВСУ и теробороны наносят врагам колоссальные потери, ежедневно находят смерть сотни российских военных.

"Штаб Западного военного округа сообщил, что вопрос о том, чтобы собрать тела погибших военных в Украине, просто не стоит", – сказала Нарусова.

Депутат ВРУ Алексей Гончаренко уточнил, что Нарусова предлагала Минобороны РФ сделать "зеленый коридор", чтобы забрать тела, но ее никто не послушал.

"Они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?! Мой папа, который ушел на фронт в 41-м году, говорил, что первое после любого боя — это сбор тел", – добавила она.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Блокада Мариуполя
Украинцы за границей
Битва за Николаев
Видео-контент
Наши деньги
Новости спорта
Новинки технологий
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на 10:00 23 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15600
2
Самолеты Самолеты
101
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артиллерия Артиллерия
267
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
80
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1008
Подробнее
Переход на летнее время
До перевода часов осталось
Не проспать!
Наши ангелы-хранители

Лейтенант Пантелюк Сергей - командир взвода. Вместе со своими бойцами встретил колонну танков близ Равнополья (Черниговщина), сумел уничтожить бронетехнику врага и остановил наступление. Получил ранение, несовместимое с жизнью… В этот же день жена родила ему дочь, которую он так и не успел увидеть. Но она точно будет гордиться отцом, Героем Украины.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Василий Штефко - солдат-доброволец, рота огневой поддержки 128-й горно-штурмовой бригады. Потерял обе ноги на производстве (у него - протезы), но это не остановило 55-летнего мужчину пойти в военкомат и убедить всех, что он будет полезен в защите родины: "Просто не смог сидеть дома. Как и мой отец, который в 1941-м, когда ему было 15, соврал, что уже совершеннолетний, и пошел на фронт"... Жена и 11-летняя дочь ждут воина с победой.
Слава Україні!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять