На грани экологической угрозы. Тела погибших оккупантов никто не забирает (фото)

Российские оккупанты до сих пор не забрали тела своих военных, погибших еще в начале вторжения. По этой причине есть угроза окружающей среде.
Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Управления здравоохранения Сумской ОВА Анатолий Котляр Суспільному.
По его словам, погибшие оккупанты никому не нужны:
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"Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют очень большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд", — сказал Котляр.
Он добавил, что международное гуманитарное право предполагает необходимость взять биологические образцы для того, чтобы потом определить по ДНК, что это за человек.
Сумская ОВА заказала 10 рефрижераторов для хранения тел, но из-за блокировки железной дороги их не доставили. Таким образом сейчас тела погибших оккупантов хранят в полиэтиленовых пакетах.
"Нужно определять места, где их временно прикапывать, а после победы мы каждого из них идентифицируем и вернем их родителям", — подытожил чиновник.
Тела оккупантов никто не забирает. Фото: Суспільне
Почти 6000 тел оставят в Украине? РФ не собирается забирать мертвых оккупантов
В Украине с начала вторжения РФ убито более 5700 российских военных. Однако в России заявили, что их тела забирать не собираются. Об этом сказала сенатор РФ Людмила Нарусова.
Бойцы ВСУ и теробороны наносят врагам колоссальные потери, ежедневно находят смерть сотни российских военных.
"Штаб Западного военного округа сообщил, что вопрос о том, чтобы собрать тела погибших военных в Украине, просто не стоит", – сказала Нарусова.
Депутат ВРУ Алексей Гончаренко уточнил, что Нарусова предлагала Минобороны РФ сделать "зеленый коридор", чтобы забрать тела, но ее никто не послушал.
"Они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?! Мой папа, который ушел на фронт в 41-м году, говорил, что первое после любого боя — это сбор тел", – добавила она.