Червоний Хрест передав Україні мішки для тіл російських солдатів

Зі скрипом вдається домогтися від Міжнародного руху Червоного Хреста якихось дій щодо тіл загиблих російських солдатів на території України. Наразі вдалося отримати мішки для загиблих окупантів.
Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом.
Заява
"Вони нам надали мішки. Ми теж за ними зверталися, тому що у нас не було такої великої кількості своїх. Звернулися вони (Червоний Хрест – ред.) до Російської Федерації, але поки що відповіді немає", – повідомила міністр Верещук.
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Нагадаємо, що, згідно з офіційною інформацією Міноборони України, під час військових дій на території нашої країни загинуло вже понад 12 тисяч солдатів армії РФ.
Україна почала звертатися до Червоного Хреста для того, щоб міжнародна організація вивезла тіла російських солдатів на батьківщину ще 26 лютого. Російська сторона не дає на це згоди.
Обстановка
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що зараз увага уряду зосереджена на низці напрямків, які критично важливі для нашої країни, але швидкої перемогу чекати не варто.
- Українські захисники захопили та знищили значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки ворога.
- За даними Командування повітряних сил ЗСУ, станом на північ 12.03.2022 російський противник продовжує наступальну операцію проти України. Російські солдати ведуть перегрупування та готуються до нових нападів.
- Зазначається ведення повітряної розвідки об'єктів на території України за допомогою БПЛА, ймовірно, з території Республіки Білорусь.