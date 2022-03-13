Червоний Хрест передав Україні мішки для тіл російських солдатів

Про вивезення загиблих на батьківщину ще не домовились

У багатьох випадках на батьківщину навіть забирати нічого / Колаж "Сьогодні"

Зі скрипом вдається домогтися від Міжнародного руху Червоного Хреста якихось дій щодо тіл загиблих російських солдатів на території України. Наразі вдалося отримати мішки для загиблих окупантів.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом.

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"Вони нам надали мішки. Ми теж за ними зверталися, тому що у нас не було такої великої кількості своїх. Звернулися вони (Червоний Хрест – ред.) до Російської Федерації, але поки що відповіді немає", – повідомила міністр Верещук.

Нагадаємо, що, згідно з офіційною інформацією Міноборони України, під час військових дій на території нашої країни загинуло вже понад 12 тисяч солдатів армії РФ.

Україна почала звертатися до Червоного Хреста для того, щоб міжнародна організація вивезла тіла російських солдатів на батьківщину ще 26 лютого. Російська сторона не дає на це згоди.

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