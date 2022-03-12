Війська Білорусі готові вступити у війну з Україною – нардеп

Республіка Білорусь де-факто перебуває у стані війни з Україною оскільки вона здійснила акт агресії, коли надала свій повітряний простір і свою сушу для атак на нашій території.
Про це заявив український нардеп Федір Веніславський у прямому ефірі Україна24.
"Ми повинні розуміти, що, незважаючи на те, що в сухопутному плані війська Білорусі не беруть участь безпосередньо в бойових діях на території України, але вони постійно демонструють свою готовність вступи у сухопутну війну. А взагалі Республіка Білорусь з перших днів війни по всіх нормах міжнародного права де-факто перебуває у стані війни з Україною, тому що вона здійснила акт агресії, коли надала свій повітряний простір та свою сушу для атак на території України", – сказав депутат.
За його словами, батальйони республіки постійно здійснюють передислокацію, вони то підводять, то відводять їх від кордону з Україною.
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"Вони створюють загрозу, ми на неї реагуємо", – додав він.
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