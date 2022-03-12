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Війська Білорусі готові вступити у війну з Україною – нардеп

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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12 березня, 07:37
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Білоруські війська постійно переміщуються біля кордону з Україною
Білорусь бере участь у війні проти України
Білорусь бере участь у війні проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Республіка Білорусь де-факто перебуває у стані війни з Україною оскільки вона здійснила акт агресії, коли надала свій повітряний простір і свою сушу для атак на нашій території.

Про це заявив український нардеп Федір Веніславський у прямому ефірі Україна24.

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"Ми повинні розуміти, що, незважаючи на те, що в сухопутному плані війська Білорусі не беруть участь безпосередньо в бойових діях на території України, але вони постійно демонструють свою готовність вступи у сухопутну війну. А взагалі Республіка Білорусь з перших днів війни по всіх нормах міжнародного права де-факто перебуває у стані війни з Україною, тому що вона здійснила акт агресії, коли надала свій повітряний простір та свою сушу для атак на території України", – сказав депутат.

За його словами, батальйони республіки постійно здійснюють передислокацію, вони то підводять, то відводять їх від кордону з Україною.

"Вони створюють загрозу, ми на неї реагуємо", – додав він.

Міжнародний легіон проти Росії

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки в Європі та світі, можуть приїхати і стати пліч-о-пліч з українцями проти російських загарбників.

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