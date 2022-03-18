На Харківщині окупанти відпустили викраденого голову Великобурлуцької ОТГ

Нині Віктор Терещенко в лікарні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Харківщині російські окупанти відпустили голову Великобурлуцької територіальної громади Куп'янського району Віктора Терещенка.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

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"Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Щойно з ним говорив, зараз він перебуває в лікарні. Віктор Миколайович молодець, горою стоїть за громаду та захист національних інтересів", – розповів Синєгубов.

Раніше Олег Синєгубов розповів, що військові РФ викрали Віктора Терещенка прямо з робочого кабінету.

"Вони викликали його на робоче місце і потім забрали до місцевого райвідділку поліції", – сказав голова ОДА.

Викрадення людей військовими РФ