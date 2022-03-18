На Харківщині окупанти відпустили викраденого голову Великобурлуцької ОТГ

На Харківщині російські окупанти відпустили голову Великобурлуцької територіальної громади Куп'янського району Віктора Терещенка.
Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.
"Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Щойно з ним говорив, зараз він перебуває в лікарні. Віктор Миколайович молодець, горою стоїть за громаду та захист національних інтересів", – розповів Синєгубов.
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Раніше Олег Синєгубов розповів, що військові РФ викрали Віктора Терещенка прямо з робочого кабінету.
"Вони викликали його на робоче місце і потім забрали до місцевого райвідділку поліції", – сказав голова ОДА.
Викрадення людей військовими РФ
- Раніше в Мелітополі групою окупантів був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Пізніше він був звільнений в обмін на 9 солдатів строкової служби РФ.
- На Херсонщині вранці 16 березня зі Скадовської міськради військові РФ викрали мера Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха.
- 15 березня російські окупанти влаштували погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон українських волонтерів і працівників міськради. Вони допомагали місцевим жителям під обстрілами. Коли військові РФ виїжджали, вони викинули паспорти людей та інші документи.
- Цього ж дня окупанти взяли в заручники українського рятувальника Олексія Данченка у місті Гостомелі Київської області, коли він евакуював мирних жителів.