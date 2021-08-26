Напад на омбудсмена, теракт в Кабулі і очікування локдауну – головні новини СЬОГОДНІ

Кабмін вирішив допомогу МВФ направити на соціальні виплати, а Зеленський запустив процес створення кібервійськ

Обгорілі двері офісу омбудсмена після нападу і поранені афганці після теракту / Фото "Сегодня"

В офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини був кинутий коктейль Молотова, смертники ІДІЛ зробили два вибухи в Кабулі, а в Україні різко зросла захворюваність COVID-19.

Реклама

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші події четверга, 26 серпня 2021 року.

Напад на омбудсмена

У Києві 51-річний чоловік кинув коктейль Молотова в офіс омбудсмена Людмили Денисової. В результаті спалаху частково вигоріли вхідні двері в адміністративному приміщенні на Печерську. Ніхто з людей не постраждав.

Зловмисник був затриманий і доставлений в Печерське управління поліції Києві для проведення слідчих дій.

Теракт проти евакуації

Реклама

Днем в Кабулі сталося два вибухи імовірно смертників ісламістського руху ІДІЛ.

Один привів в дію вибуховий пристрій в натовпі людей на в'їзді в аеропорт Кабулу, де тисячі афганців продовжують сподіватися на евакуацію зі своєї країни. В результаті загинули щонайменше 13 людей, близько 60 отримали поранення. За попередніми даними, серед жертв є четверо громадян США.

Другий вибух прогримів біля готелю Baron Hotel Kabul, де знаходяться громадяни США, що забезпечують евакуацію. За словами власника закладу, ніхто не постраждав.

Через події в Кабулі президент США Джозеф Байден відклав свою першу зустріч з ізраїльським прем'єром Нафталі Беннетом, який в цей момент летів до Вашингтона над океаном.

Реклама

В Афганістані бойовики руху "Талібан" помістили під домашній арешт колишнього президента країни Хаміда Карзая і голови Вищої ради національного примирення Абдуллу Абдуллу. Про це повідомляє CNN.

Кібервійська України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо кібероборона держави", що має на увазі створення кібервійськ в структурі Міноборони України.

Читайте також: Євросоюз створив кібервійська для захисту від російських хакерів

Тепер Кабмін повинен розрахувати обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів, необхідних для початку роботи кібервійськ .

Локдаун

Реклама

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузин спрогнозував, коли в країні можуть знову ввести локдаун. За його словами, це може статися вже в листопаді цього року.

Вранці Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Україні різко зросла захворюваність COVID-19. За минулу добу, 25 серпня, зафіксували 1581 новий випадок коронавирусу, в той час як попередні кілька днів цей показник був 600-700.

А американські та ізраїльські вчені виявили новий побічний ефект від вакцини проти коронавирусу Pfizer. Цей препарат може негативно вплинути на роботу серця.

Гроші МВФ – людям

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у четвер, 26 серпня заявив, що Кабінет міністрів України планує направити на соціальні виплати отримані від Міжнародного валютного фонду 2,7 мільярда доларів.

"Ці кошти будуть сприяти макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати і підтримати українську економіку на шляху її відновлення" , – додав прем'єр.

Анулювання дипломів

Вищі навчальні заклади України зможуть анулювати ступеня вищої освіти бакалаврів і магістрів за порушення академічної чесноти – плагіат в дипломних роботах . Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів на засіданні 26 серпня.

Зазначається, що такі рішення ВНЗ можуть приймати стосовно молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів.