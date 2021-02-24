Народний синоптик розповів, яким буде березень і коли з України підуть холоди

Весна виявиться пізньою і короткою, каже Леонід Горбань

Народний синоптик Леонід Горбань, який у своїх розрахунках використовує старовинну методику – Брюсів календар, що враховує вплив на погоду розташування планет Сонячної системи, – розрахував, якою буде весна 2021 року.

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В цілому, за його розрахунками, весна виявиться пізньою і короткою. У березні вона часом буде схожою на теплу зиму, а в травні – на спекотне комфортне літо.

За його словами, березень почнеться снігом, дощами і морозами, але холоди підуть вже 5-6 березня, опади припиняться, вдень температура підніметься вище нуля. По-справжньому весняна погода протримається з 10 по 15-16 березня, потім знову повернеться зима.

Наприкінці другої третини можливий сніг з дощем і нічними морозами до -3 градусів. Лише остання 10-денка березня виявиться теплою, ближче до квітня "запахне весною" по-справжньому.

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Більше пророкувань народного синоптика читайте на сайті "Сьогодны" в статті: "Ексклюзивний прогноз погоди на весну: а весни-то майже не буде".

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Про те, якою буде погода цього року, читайте в статті "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

А тим часом нагадаємо, що в Україні оголошено "жовтий" рівень погодної небезпеки:

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