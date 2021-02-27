Розрахунки народного синоптика Леоніда Горбаня, який використовує старовинну методику – Брюсів календар, що враховує вплив на погоду розташування планет Сонячної системи, показують, що після короткого потепління зима повернеться в останній день лютого.

Реклама

Північно-західний вітер принесе на територію України сніг з дощем і невеликі морози, до -2-4 градусів вночі. Вдень температура буде плюсовою, але не вище +5 градусів.

Морози підуть з України 5-6 березня, опади припиняться, температура підніметься вище нуля градусів як вдень, так і вночі. По-справжньому весняна погода протримається з 10 по 15-16 березня, потім ненадовго, на 4-5 днів, знову повернеться зима. В кінці другої декади можливий сніг з дощем і нічні морози до -3 градусів. Але це будуть вже останні сніжинки.

Читайте також: Ексклюзивний прогноз погоди на весну: а весни майже не буде

Остання третина місяця знову порадує нас теплом. Його принесуть південні та південно-західні вітри, які змусять зиму відступити назовсім. Середньодобова температура підніметься до +10 градусів, тобто вдень сонце прогріє повітря до +15 і вище, а вночі температура опуститься до + 2-3 градусів, на півдні – до + 5-6 градусів.

В тренді Народний синоптик розповів, коли зима назовсім відступить з України

Реклама

Попри те, що синоптик обіцяє в березні сніг і дощі, опадів випаде небагато, за весь місяць не більше 30 мм. Останній березневий дощ найбільш рясним – 5-7 мм опадів і пройде він 28-30 березня залежноі від регіону.

Нагадаємо, раніше народний синоптик розповів, яким буде березень і коли з України підуть холоди.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Прогноз погоди на березень – синоптики попередили, що скоро морози повернуться" .

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама