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Народный синоптик рассказал, когда зима насовсем отступит из Украины

27 февраля, 14:00

Александр Панченко , Игорь Тимофеев

После короткого потепления зима вернется, говорит Леонид Горбаль

Расчеты народного синоптика Леонида Горбаня, который использует старинную методику – Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположение планет Солнечной системы, показывают, что после короткого потепления зима вернется в последний день февраля.

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Северо-западный ветер принесет на территорию Украины снег с дождем и небольшие морозы, до -2-4 градусов ночью. Днем температура будет плюсовой, но не выше +5 градусов.

Морозы уйдут 5-6 марта, осадки прекратятся, температура поднимется выше ноля градусов как днем, так и ночью. По-настоящему весенняя погода продержится с 10 по 15-16 марта, затем ненадолго, на 4-5 дней, опять вернется зима. В конце второй декады возможен снег с дождем и ночные морозы до -3 градусов. Но это будут уже последние снежинки.

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Последняя треть месяца снова порадует нас теплом. Его принесут южные и юго-западные ветры, которые вынудят зиму отступить насовсем. Среднесуточная температура поднимется до +10 градусов, то есть днем солнце прогреет воздух до +15 и выше, а ночью температура опустится до +2-3 градусов, на юге – до +5-6 градусов.

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Несмотря на то, что синоптик обещает в марте снег и дожди, осадков выпадет немного, за весь месяц не более 30 мм. Последний мартовский дождь будет самым обильным – 5-7 мм осадков и пройдет он 28-30 марта в зависимости от региона.

Напомним, ранее народный синоптик рассказал, каким будет март и когда из Украины уйдут холода.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Прогноз погоды на март – синоптики предупредили, что скоро морозы вернутся".

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похолодание потепление март морозы Леонид Горбань

Источник: Сегодня

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