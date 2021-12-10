Наскільки "Омікрон" небезпечніший за "Дельту" і чи вражає він щеплених: відповідаємо на головні питання

Станом на 10 грудня штам "Омікрон" в Україні не виявлено

На дослідження «Омікрону» потрібно кілька тижнів / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки світ захоплює новий штам коронавірусу "Омікрон", ми дізналися, наскільки він небезпечний, чи є Україні і як його виявити. Усі подробиці кореспондентові "Сьогодні" розповіли медики відповідного профілю.

Чи є небезпечний штам в Україні

"Поки що станом на 10 грудня штам "Омікрон" в Україні не виявлено. Йдеться про те, що лабораторно не виявлено цього штаму", – повідомили нам медики.

Як виявити "Омікрон"

При цьому медики уточнили, що незважаючи на безліч тривожних чуток про нібито відсутність потрібних тестів, ситуація не плачевна.

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"Сам факт того, що людина захворіла на COVID-19 – це можна визначити за допомогою ПЛР-тесту. У нас у країні є спеціальні тест-системи, які виявляють штам Delta. Ці системи застосовують у комплексі зі звичайним ПЛР-тестом. Якщо під час тесту не виявиться, що це Delta, то зразок вирушає на повногеномне секвенування. На базі Центру громадського здоров'я є секвенатор, який дає змогу проводити таке дослідження. Це апарат, який розкладає вірус на геном та виявляє мутації", – повідомили нам медики.

Наскільки "Омікрон" небезпечніший

Також, за словами фахівців, поки що рано говорити про те, наскільки "Омікрон" небезпечніший за штам Delta:

"Потрібно дочекатися того, поки ВООЗ виступить із рекомендаціями. На дослідження "Омікрону" потрібно кілька тижнів. Поки що рано говорити і про те, чи вражає цей штам вакцинованих, більш-менш агресивний".

Симптоми зараження "Омікроном"

Лікар із ПАР, де вперше виявили новий штам, Анжеліка Кутзі однією з перших розповіла про симптоми зараження "Омікроном":

пацієнти скаржилися на сильну втому;

у шестирічного хворого зафіксували прискорений пульс та високу температуру;

у пацієнтів не спостерігалася втрата смаку чи нюху.

За її словами, новий штам найбільше вражає молодь. "Омікрон" може стати небезпечнішим за "Дельту". Також неясно, чи захистить від COVID-19, викликаного цим штамом, наявна у світі та Україні вакцина.

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