Справжнє літо прийде вже у травні: коли чекати 30-градусну спеку

Погода в травні відзначиться температурними гойдалками, але до кінця місяця настане справжнє літо – очікується спека вище 30 градусів тепла. Про це розповів сайту "Сьогодні" народний синоптик Леонід Горбань.
За його розрахунками, початок травня теплом не порадує, хоча мерзнути, як наприкінці квітня, не будемо. І якщо першотравневі шашлики вдасться підсмажити при гарній погоді, то Великдень святкуватимемо на півночі і в центрі України під дощем.
А потім почнуться температурні стрибки з переходом до спеки.
"Далі настане короткий період потепління до 20-23 градусів вдень, який 6-8 числа зміниться сильними холодними зливами з коротким зниженням температури до 10-12 градусів удень. У північних і східних регіонах у ці дати не виключені навіть нічні заморозки, там температура опуститься до 0 градусів. Та вже до 10 травня стрімко потеплішає, і почнеться справжнє літо, а у 20-х числах травня спека зашкалюватиме вище 30 градусів", – розповів Горбань.
Синоптик зазначив, що в середині місяця спеку пом'якшать травневі грозові дощі, але ближче до кінця другої декади від спеки врятуватися буде складно. У третій декаді через два періоди коротких, але рясних злив встановиться комфортна погода – вдень 25-27 градусів тепла.
До кінця весни спека спаде до комфортних 20-22 градусів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 26 квітня Україну несподівано засипало снігом.