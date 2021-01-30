Не те, на чому має заробляти держава: Зеленський заявив про безкоштовну вакцинацію українців

Він обговорив це з міністром охорони здоров'я Степановим

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що вакцинація українців проти коронавірусу має бути безкоштовною.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це саме та турбота, це той захист, який мусить надати держава громадянину в час пандемії, від якої потерпає увесь світ", - зазначив президент під час зустрічі із очільником МОЗ Максимом Степановим.

Зеленський вважає, що для більшості українців вакцинація може вдарити по гаманцю. Він наголосив, що вакцина проти COVID-19 – не те, на чому має заробляти держава.

Водночас він підтримує розвиток ринку, щоб українці, які мають кошти, могли самостійно вакцинуватися проти COVID-19. Вакцинація в Україні буде добровільною.

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"У нас завжди точаться суперечки щодо навіть уже відомих вакцин. Але цього разу йдеться не лише про національні програми, йдеться про світову програму із захисту населення в кожному куточку планети. Отримати вакцину проти коронавірусу – це не просто убезпечитися самому й позбутися набридливих масок. Це також турбота про все населення, це внесок у те, що ми всі повернемося до звичного життя й відновимо світові комунікації", – зазначив президент.

Нагадаємо, масова вакцинація українців від коронавірусу почнеться в Україні через чотири місяці.

Раніше ми повідомляли, що європейська комісія ухвалила рішення ввести експортний контроль за вакцинами від COVID-19.

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