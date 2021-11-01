Не забудьте парасольки! Де в Україні завтра пройдуть дощі – прогноз погоди

Дощ завтра буде у 17 областях

Погода в Україні на 2 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 2 листопада, в Україні частину території покрию хмари та дощі, але десь світитиме сонце.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

На заході температура коливатиметься від +11 до +13 градусів. На сході очікується 10-13 градусів тепла.

У північних регіонах – +6-11 градусів. На півдні стовпчики термометрів покажуть +13-15 градусів.

У Києві буде дощ, а температура повітря 6-11 градусів тепла.

Реклама

Де пройдуть дощі?

Житомир

Вінниця

Чернігів

Київ

Черкаси

Кропивницький

Миколаїв

Одеса

Херсон

Сімферополь

Запоріжжя

Дніпро

Полтава

Суми

Харків

Луганськ

Донецьк

В решті регіонів буде сонячно.

Прогноз погоди в Україні на 2 листопада. Скрин із сайту Укргідрометцентру

Погода в листопаді

За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться більше зимовою, ніж осінньою. У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність, без опадів.

Реклама

Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом. Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, наприкінці першої декади небо проясниться, більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози.

Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

Читайте також