Не забудьте парасольки! Де в Україні завтра пройдуть дощі – прогноз погоди

Завтра, 2 листопада, в Україні частину території покрию хмари та дощі, але десь світитиме сонце.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході температура коливатиметься від +11 до +13 градусів. На сході очікується 10-13 градусів тепла.
Далі по темі
У північних регіонах – +6-11 градусів. На півдні стовпчики термометрів покажуть +13-15 градусів.
У Києві буде дощ, а температура повітря 6-11 градусів тепла.
Де пройдуть дощі?
- Житомир
- Вінниця
- Чернігів
- Київ
- Черкаси
- Кропивницький
- Миколаїв
- Одеса
- Херсон
- Сімферополь
- Запоріжжя
- Дніпро
- Полтава
- Суми
- Харків
- Луганськ
- Донецьк
В решті регіонів буде сонячно.
Погода в листопаді
За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться більше зимовою, ніж осінньою. У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність, без опадів.
Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом. Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, наприкінці першої декади небо проясниться, більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози.
Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.
Читайте також
- Ми повідомляли, якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами на українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
- Україні потрібно готуватисядо природних катастроф. Найближчими роками в країні змінюватиметься клімат.