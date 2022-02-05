Не знав про нові закони. В Херсонській області чоловіка засудили за цитування Сталіна

Засуджений три роки публікував у соцмережах портрети керівників СРСР та їхні цитати

Чоловік ледь не отримав три роки тюрьми. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсонській області чоловіка засудили до 5 років тюрми за поширення комуністичної символіки на своїй особистій сторінці в соцмережі. Однак через те, що чоловік визнав свою провину його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Про це йдеться у вироку Чаплинського районного суду Херсонської області, опублікованому у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Подробиці

Чоловік протягом трьох років публікував в забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники" портрети керівників вищих органів влади СРСР, їхні цитати, які містили пропаганду елементів комуністичної ідеології зображення серпа, молота та п'ятикутної зірки. Також він ділився на своїй сторінці зображеннями територіальних кордонів СРСР.

Чоловік не знав про заборону

Обвинувачений під час судового засідання повністю визнав свою провину та пояснив, що дійсно на протязі 2018 – 2020 років за допомогою свого телефону розповсюджував символіку радянського, комуністичного, тоталітарного режиму, а також зображення осіб, що займали керівні посади в комуністичній партії.

Однак він пояснив, що робив це не навмисно, оскільки вважав, що це є цілком законним. Сказав, що про скоєне жалкує та розкаюється у вчиненому.

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Суд врахував це як пом'якшувальну обставину. Тому засудив чоловіка до умовного терміну.

Заборонена символіка в Україні

В Україні заборонені комуністична, нацистська символіка та "георгіївська" стрічка. За порушення статті закону передбачають і адміністративну, й кримінальну відповідальність.

адміністративна відповідальність передбачена за виготовлення та пропаганду "георгіївської" стрічки – накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (понад 170 тис. грн) з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення;

передбачена за виготовлення та – накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (понад 170 тис. грн) з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення; кримінальна відповідальність передбачена за виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

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