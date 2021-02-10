Негода калічить українців: вчимося падати правильно

Щоб не постраждати під час ожеледиці, варто запам'ятати кілька нескладних нюансів

На Україну насувається новий циклон. І якщо на півдні йтиме дощ і мокрий сніг за плюсової температури, то північ постраждає від хуртовин тут стовпчики термометрів вдень опустяться до -10 за Цельсієм.

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У Києві теж морозно і сніжно – вдень -5. До кінця тижня синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем на більшій частині країни. Далі температура знизиться до -16, а значить, вулиці перетворяться на ковзанку.

Новини "Сьогодні" розбиралися, як пережити ожеледицю і не покалічитися.

Нині в травмпунктах по всій Україні гаряча пора – кількість пацієнтів тільки зростає.

"Це забої голови. Якщо людина падає на спину, то це забої куприка або крижового відділу хребта. Якщо посковзнутися, то може бути вивих надп'ятково-гомілкового суглоба", – каже ортопед-травматолог Олександр Коваленко.

Як правильно падати, знає професійний каскадер Олександр Гузенко. Він каже: якщо відчуваєте, що летите вперед, головне – берегти руки.

"Йдемо, посковзнулися і падаєте на прямі руки. Але ми згинаємо їх і пружинимо себе. Якщо є можливість, падайте на плече, на бік, на ніжку. Але у жодному разі не на лікоть, коліно або стегно", – говорить він.

Відео: Сьогодні

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Щоб не залишитися без зубів, голову слід повернути ліворуч, праворуч або притиснути її до грудей, щоб уберегти потилицю. Правильне положення рук пом'якшить падіння на спину.

Але краще взагалі не падати. Для цього варто обережно робити кожен крок і ходити по льоду з вільними руками, тому дістаньте їх з кишень, а сумку повісьте на плече – так буде легше тримати рівновагу.

Нагадаємо, раніше ми давали поради професійного автогонщика, як уберегти себе і свою машину під час снігопадів.

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