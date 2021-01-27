Немає довіри: українці не готові вакцинуватися від коронавірусу

Українці не готові робити щеплення від коронавірусу через недовіру до вакцини.

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Такі дані оприлюднив Харківський інститут соцдосліджень.

Найбільше побоювань викликають можливі побічні ефекти препарату. Ця причина стримує кожного другого респондента.

Більше третини відмовляються тому, що вакцина робилася на швидку руку.

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Кожного п'ятого лякають неналежні умови зберігання та транспортування препарату.

Серед інших причин відмови українців від щеплення – конспірологічна. Кожен десятий вважає, що разом з вакциною відбудеться так звана чіпізації.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українців будуть вакцинувати від коронавірусу в п'ять етапів, а до кінця року щеплення отримає половина населення країни.

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