Русский
$ 28,15
34,19
  1. Новини України

Немає довіри: українці не готові вакцинуватися від коронавірусу

27 січня, 10:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

Найбільше побоювань викликають можливі побічні ефекти препарату

Українці не готові робити щеплення від коронавірусу через недовіру до вакцини.

Реклама

Такі дані оприлюднив Харківський інститут соцдосліджень.

Найбільше побоювань викликають можливі побічні ефекти препарату. Ця причина стримує кожного другого респондента.

Більше третини відмовляються тому, що вакцина робилася на швидку руку.

Читайте також: У України контрактів на понад 30 млн доз вакцини від COVID-19 – Шмигаль

В тренді
Разумков розповів, коли можуть провести всеукраїнський референдум
Реклама

Кожного п'ятого лякають неналежні умови зберігання та транспортування препарату.

Серед інших причин відмови українців від щеплення – конспірологічна. Кожен десятий вважає, що разом з вакциною відбудеться так звана чіпізації.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українців будуть вакцинувати від коронавірусу в п'ять етапів, а до кінця року щеплення отримає половина населення країни.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео вакцинація вакцина Украина коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Це не Юля. Хто це?": Тимошенко знову змінила імідж (фото)Політика
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народження
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народженняПолітика
Принизила мову і країну: студентка Університету Драгоманова вирішила кинути навчання через викладачку-сепаратистку
Принизила мову і країну: студентка Університету Драгоманова вирішила кинути навчання через викладачку-сепаратисткуУкраїна
В Україну повертаються похолодання і негода: де чекати дощів і снігу
В Україну повертаються похолодання і негода: де чекати дощів і снігуУкраїна
Знову накриють снігопади та дощі: в Україну йде ще один циклон
Знову накриють снігопади та дощі: в Україну йде ще один циклонУкраїна
У Полтаві магазин відмовився продати хліб покупцю через
У Полтаві магазин відмовився продати хліб покупцю через "не таку" маскуУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти