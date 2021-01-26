У України контрактів на понад 30 млн доз вакцини від COVID-19 – Шмигаль

В України сьогодні в процесі підписання або вже підписано контрактів на більш ніж 30 мільйонів доз вакцин від COVID-19.

Реклама

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Прем'єр стверджує, що всі бажаючі зможуть провакцинуватися протягом року.

"Вакцин вистачить усім бажаючим протягом цього року. У нас на сьогодні контрактів більш ніж на 30 млн вакцин практично в підписанні та підписано", – розповів він.

За словами Шмигаля, Україна вже наприкінці січня очікує першу партію вакцини від коронавірусу – близько 200 тис. доз – у рамках міжнародної ініціативи COVAX, вона буде використана в першу хвилю вакцинації.

Реклама

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом в Україну надійде 1 млн доз вакцини від коронавірусу.

Ми також повідомляли, що глава МОЗ Максим Степанов обіцяє, що українцям будуть робити щеплення від COVID-19 тільки безпечними і ефективними вакцинами, наприклад Pfizer і Sinovac.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама