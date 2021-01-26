У України контрактів на понад 30 млн доз вакцини від COVID-19 – Шмигаль

В України сьогодні в процесі підписання або вже підписано контрактів на більш ніж 30 мільйонів доз вакцин від COVID-19.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
Прем'єр стверджує, що всі бажаючі зможуть провакцинуватися протягом року.
"Вакцин вистачить усім бажаючим протягом цього року. У нас на сьогодні контрактів більш ніж на 30 млн вакцин практично в підписанні та підписано", – розповів він.
За словами Шмигаля, Україна вже наприкінці січня очікує першу партію вакцини від коронавірусу – близько 200 тис. доз – у рамках міжнародної ініціативи COVAX, вона буде використана в першу хвилю вакцинації.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом в Україну надійде 1 млн доз вакцини від коронавірусу.
Ми також повідомляли, що глава МОЗ Максим Степанов обіцяє, що українцям будуть робити щеплення від COVID-19 тільки безпечними і ефективними вакцинами, наприклад Pfizer і Sinovac.
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