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У України контрактів на понад 30 млн доз вакцини від COVID-19 – Шмигаль

26 січня, 02:47

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

До кінця січня чекають 200 тис. доз вакцини від COVAХ

В України сьогодні в процесі підписання або вже підписано контрактів на більш ніж 30 мільйонів доз вакцин від COVID-19.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Прем'єр стверджує, що всі бажаючі зможуть провакцинуватися протягом року.

"Вакцин вистачить усім бажаючим протягом цього року. У нас на сьогодні контрактів більш ніж на 30 млн вакцин практично в підписанні та підписано", – розповів він.

За словами Шмигаля, Україна вже наприкінці січня очікує першу партію вакцини від коронавірусу – близько 200 тис. доз – у рамках міжнародної ініціативи COVAX, вона буде використана в першу хвилю вакцинації.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом в Україну надійде 1 млн доз вакцини від коронавірусу.

Ми також повідомляли, що глава МОЗ Максим Степанов обіцяє, що українцям будуть робити щеплення від COVID-19 тільки безпечними і ефективними вакцинами, наприклад Pfizer і Sinovac.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація вакцина коронавірус Денис Шмигаль
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