"Ні війні". У Москві люди вийшли на мітинг – є затримані (відео)

Правоохоронці садять людей в атозаки, чинити опір протестувальникам виходить погано

У РФ розпочалися протести проти війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Москві 6 березня народ вийшов на мітинги. Люди виходять сказати "ні війні, брехні, фашизму та окупації України". Понад тисячу людей уже затримали.

Про це повідомляє Інсайдер Україна у Telegram.

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Затримані у Москві співають гімн України.

Автозак з людьми, яких затримали під час мирного мітингу, врізався в стовп і перекинувся.

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У Санкт-Петербурзі також протестують люди.

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