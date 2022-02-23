Жодних зустрічей! В Італії проїхалися по рішенню Путіна

В Італії засуджують дії Москви

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Італія не проводитиме жодних двосторонніх зустрічей на високому рівні з Російською Федерацією доти, доки не відбудеться деескалація кризи в Україні.

Про це заявив у середу міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, повідомляє ANSA.

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Заява з Італії

"Ми працюємо на верхніх багатосторонніх каналах діалогу, проте вважаємо, що жодних двосторонніх зустрічей із російським керівництвом не може бути доти, доки не надійде сигнал про розрядку напруженості. Це позиція, яку останні кілька годин зайняли наші союзники і європейські партнери", – сказав Луїджі Ді Майо.

Фото – ANSA.

Також, за його словами, в Італії засуджують рішення Москви про направлення на територію "Л/ДНР" контингенту військ із так званими "миротворчими функціями":

"Це жест, який може посилити і так напружену ситуацію. За оцінками, вздовж кордону з Україною перебуває від 170 000 до 190 000 російських солдатів".

Як зазначається, РФ та Італія працювали над організацією зустрічі між прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Росії Володимиром Путіним.

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Загострення ситуації

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Згідно з рішенням американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Президент США виступив із новим зверненням до нації, в якому дав оцінку діям Росії та рішенню Ради Федерації відправити свої війська в чужу країну.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не виконуватиме ультиматум, який 22 лютого озвучив президент РФ Володимир Путін Однією з вимог господаря Кремля було визнання Україною результатів псевдореферендуму в Криму щодо входження до складу Росії.

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