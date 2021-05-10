Нова космічна програма України – космодром і сім супутників за п'ять років

Чим займуться українські супутники на орбіті та скільки потрібно грошей на підкорення космосу, розповіли в Державному космічному агентстві

Україна в найближчі п'ять років вступить до Європейського космічного агентства і запустить на орбіту сім супутників, а ще один супутник полетить у космос зі стартового майданчика компанії-дітища Ілона Маска SpaceX. Програма потребуватиме фінансування в 15 млрд гривень.

Реклама

Про це розповів голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай в ефірі "Першого ділового".

Список головних цілей нової космічної програми України на п'ять років:

Створення українського космодрому. Створення супутникового угруповання семи українських супутників. Запуск на орбіту супутника "Січ-2-30" в грудні 2022 року. Запуск відбудеться з пускового майданчика SpaceX. Супутник "Січ-2-30" вже проходить випробування, очікується, що він буде готовий до жовтня 2021 року. Вступ до Європейського космічного агентства.

Читайте також: Історії 6 українських підкорювачів Всесвіту до 60-річчя польоту людини в космос

Українські супутники на орбіті, за словами Тафтая, займуться зондуванням, тобто робитимуть знімки поверхні Землі. Це допоможе боротися з незаконною вирубкою лісів та порушеннями у використанні водних ресурсів, а також дасть можливість швидше реагувати на пожежі тощо.

В тренді Росія спробувала зірвати військові навчання України і США в Чорному морі (фото)

Реклама

"Завдяки супутникам інформацію можна отримати швидше, коли проблема тільки починається", – зазначив Тафтай.

Нагадаємо, Україна живе без космічної програми вже три роки. Офіційно затвердити новий план збираються протягом найближчих місяців.

Відео: Сьогодні

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав про піонерів космонавтики, які мають українське коріння.