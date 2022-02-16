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Нова хвиля? В Одесі шукають бомби в судах та аеропорту

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16 лютого, 11:56
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Повідомлення про нібито "замінування" надійшло в День єднання 16 лютого
В Одесі шукають вибухівку.
В Одесі шукають вибухівку. / Фото: Колаж: Сьогодні

В день єднання України накрила хвиля мінувань. В Одесі 16 лютого перевіряють інформацію про вибухівки у трьох судах та аеропорту.

Про це повідомив Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.

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Спочатку в Одесі замінували Київський та Малинівський суди. Пізніше стало відомо про замінування аеропорту із Приморським судом.

Як повідомляє кореспондент Новини. Live Odesa, який знаходиться в аеропорту, паніки немає і проходить перевірка. А пасажирів, котрі найближчим часом мають вилетіти з Одеси, запускають не через новий термінал, а через старий.

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Замінували весь Київ

16 лютого на спецлінію надійшло анонімне повідомлення про замінування всього Києва. Фахівці проводять перевірку.

У поліції Києва сайту "Сьогодні" підтвердили, що вранці надійшло анонімне повідомлення щодо мінування низки об'єктів у столиці.

"Проводиться перевірка, на місце виїхали спецгрупи. Вся інформація перевіряється", – повідомили сайту "Сегодня" у поліції Києва.

У поліції не підтвердили, що замінували все місто.

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Що загрожує за псевдомінування

Анонімні терористи будуть встановлені та притягнуті до відповідальності за статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 259 – свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок – на строк від 4 до 8 років;
  • ч. 1 ст. 258 – терористичний акт, тобто дії, що створюють небезпеку для життя та здоров'я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв – на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

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