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Нові зарплати зупинять бунт поліції? Що кажуть експерти

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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11 січня, 16:57
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В українській поліції найближчим часом може початися нестача кадрів і підвищення зарплати на 10% навряд чи це зупинить
В Україні піднімуть зарплати копам
В Україні піднімуть зарплати копам / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 лютого поліцейським обіцяють збільшити зарплати на 10% Проте експерти вважають, що таке підвищення – це мізер, який не вплине на існуючий відтік кадрів з поліції.

Про це сайту "Сьогодні" розповів відомий правозахисник Євген Захаров, який брав участь у реформуванні МВС.

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10% не допоможуть

Він пояснив, що напружена ситуація буде через те, що зарплата в поліції та загалом у МВС знову стала неконкурентною.

"Таке ж було у 2014 році, коли ми розпочинали реформу МВС. Буде нестача кадрів. Боюся, що такі заходи не зупинять відтік людей із поліції та інших підрозділів МВС", – сказав він.

За його словами, зарплата поліцейського є низькою для проживання у великому місті.

"Для провінції вона ще більш прийнятна. Але за законом неприпустимим є те, що у поліцейського в одному місті – одна зарплата, у райцентрі – інша", – каже Захаров.

Тимчасовий спокій

Ще один експерт, заступник голови правління Харківського інституту соцдосліджень Андрій Чорноусов вважає, що спокій поліцейських буде тимчасовим і він не став би акцентувати увагу на операції "Акциз".

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"Думаю, що використані якісь державні резерви. Чи здатне це на якийсь час заспокоїти поліцейських? Думаю так. Боротьба за свої трудові права має перманентний характер. Тобто, як тільки ви зупиняєтеся – зупиняються інші. Щодо страйків поліцейських, про які повідомлялося. За законом їм заборонено страйкувати, але це некоректно, бо у всіх європейських країнах поліцейські виходять на них. Це нормальна практика", – каже Черноусов.

За його словами, саме загроза страйку спонукала підняти копам зарплати.

Чому в Україні почали масово звільнятися поліцейські?

Раніше ми писали, що копи були обурені такими моментами:

  • відсутність оплати праці за ненормований робочий день та нічні зміни;
  • тиск керівництва щодо виконання показників розкриття злочинів ("контрольні" злочини в ЄРДР або взагалі не реєструються, або реєструються з найменшою кваліфікацією);
  • викривлення фактів роботи поліцейських громадськими особами, що призводить до зниження довіри населення до органів.

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