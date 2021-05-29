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Новий небезпечніший штам COVID-19 і подробиці загибелі екс-глави СЗР Гвоздя – головні новини СЬОГОДНІ

29 травня, 18:58

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини суботи, 29 травня

В українських містах відкриваються центри вакцинації, а відомі артисти поїхали на вечірку до сина Лукашенка в розпал літакового скандалу – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини суботи, 29 травня.

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Колеги загиблого колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) генерал-лейтенанта Віктора Гвоздя розповіли "Сьогодні", що трагедія сталася через кілька днів після його дня народження. Нещодавно Гвоздю виповнилося 62 роки. Йому стало погано на глибині 40 метрів. Можливо, причиною було серце.

Віктор Гвоздь. Фото: facebook.com/yuriy.syrotyuk

Віктор Гвоздь. Фото: facebook.com/yuriy.syrotyuk

У Києві та Львові запустили перші в Україні центри вакцинації від коронавірусу. В обох містах спостерігаються черги за щепленням. Щеплення вакциною CoronaVac будуть робити киянам, які зареєструвалися в додатку "Дія".

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Вакцинація буде проходити в суботу та неділю. Фото: "Сьогодні"

Вакцинація буде проходити в суботу та неділю. Фото: "Сьогодні"

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Новий небезпечніший штам COVID-19 і подробиці загибелі екс-глави СЗР Гвоздя – головні новини СЬОГОДНІ

Ми дізналися погоду на червень. В Україні початок червня буде теплим, однак з дощами. Перші десять днів місяця опади будуть через день-два, а в середині місяця очікуються зливи з грозами, місцями з градом.

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Влада В'єтнаму виявила новий варіант коронавірусу – комбінацію індійського і британського варіантів COVID-19. Він більш заразний і швидко поширюється по повітрю. Може стати причиною чергової хвилі захворювання.

Віра Брежнєва, яку помітили в Мінську в компанії Артема Мілевського, а також Валерій Меладзе, Григорій Лепс і співак Emin виступили на вечірці у старшого сина президента Білорусі – Віктора Лукашенка. У Instagram-профілях зірок фото або відео з івенту немає. Гостям, ймовірно, заборонили публікувати будь-якої контент з вечора.

Відео: https://t.me/motolkohelp

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