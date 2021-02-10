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Чи потрібна вакцинація, якщо людина перехворіла на COVID-19: медики дали відповідь

10 лютого, 18:02

Віталій Андронік , Ігор Тимофєєв

Не можна чекати, поки всі перехворіють, а нація набуде колективний імунітет

15 лютого в Україні мусить початися вакцинація від коронавірусної хвороби, і дедалі частіше можна почути запитання, чи потрібно робити щеплення, якщо людина вже перехворіла на COVID-19? Сайт "Сьогодні" спробував розібратися в проблемі.

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Ще нема достатнього строку спостереження, щоб сказати, скільки імунітет може тривати після COVID-19. Адже минуло трохи більше року від виявлення вірусу і тільки місяць-два після початку активної вакцинації. Цього ще недостатньо, щоб робити висновки, вважає епідеміолог Людмила Мухарська.

І тому думки, чи потрібно вакцинувати перехворіли, різняться.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вакцинувати всіх, незалежно від того, чи перехворіла людина. У Міністерстві охорони здоров'я України теж дотримуються такої позиції.

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Чого точно не можна робити – чекати, поки перехворіють всі, і відмовитися від вакцинації. Такий спосіб набуття колективного імунітету у ВООЗ вважають неетичним і проблематичним. Поширення COVID-19 призводить до непотрібних інфекцій, страждань і смертей.

Епідеміолог Катерина Сояк каже:

"Важливо дивитися на доказові дані, які ми маємо. Вони говорять про те, що імунітет зберігається близько трьох-шести місяців, але спостереження тривають. І в будь-якому разі вакцинація не завадить. Гірше від цього не буде. Ми не можемо у всіх перевіряти антитіла перед вакцинацією. Тому оптимальне рішення – це вакцинувати всіх. Ті, хто перехворів, можуть бути в другій або третій черзі, тобто пізніше, але не можна казати, що вона (вакцинація) їм не потрібна".

Раніше повідомлялося, скільки українців "не помітили" коронавірус і мають імунітет до COVID-19.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Медики заявили, що 45% українців перехворіли COVID-19: відповідаємо на головні питання".

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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щеплення ВООЗ МОЗ вакцинація вакцина коронавірус COVID-19 Мухарская

Джерело: Сьогодні

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