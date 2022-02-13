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Одним абзацом. Головні заяви адвокатів дніпровського стрільця

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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13 лютого, 06:00
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Адвокати вимагатимуть, щоб за всіма порушеннями правоохоронців розпочали досудове розслідування
Наразі дніпровський стрілець Артемій Рябчук перебуває у СІЗО / Фото: Колаж: Сьогодні
Наразі дніпровський стрілець Артемій Рябчук перебуває у СІЗО / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 12 лютого відбулася прес-конференція адвокатів нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів та громадянську жінку – вахтера.

Все, що потрібно знати про заяву адвокатів Рябчука

Як заявили адвокати, стан здоров'я нацгвардійця задовільний . Він перебуває у СІЗО у нормальних умовах. У той же час Рябчук ще не був на психіатричних експертизах. За словами захисників, 21-річний стрілець у здоровому глузді. Рябчук не збирається вчиняти самогубство або заподіяти собі шкоди. У листі солдат заявив, що адекватно оцінює навколишню дійсність, перебуваючи у слідчому ізоляторі. Він додав, що у разі його смерті, "у цьому винні інші люди" . Проте, за словами захисників нацгвардійця, до Рябчука у СІЗО намагалися потрапити представники Нацгвардії України – Командування тієї частини, де служив і досі служить солдат. Крім того, адвокат Дмитро Павліченко пояснив, чому Рябчуку "намалювали" статтю 115 із можливим довічним ув'язненням . За його словами, це роблять, щоб мати можливість співпрацювати зі слідством – йому можуть запропонувати скоротити термін за підписання документів. Водночас адвокати впевнені, що нацгвардійця звільнять . Адвокат Денис Гордєєв також заявив, що відео, на якому стріляв Рябчук, не є доказом . За фактом публікації цього запису ГБР розпочало розслідування. Адвокати написали більше 10 заяв про порушення правоохоронців під час розслідування зі стрільби на "Південмаші": про злочин, скоєний слідчим, керівництвом ДБР, начальством військової частини, де служив Артемій Рябчук.

Що відомо про розстріл

  • Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня . Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.
  • Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.
  • Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
  • Спочатку Рябчук повністю визнав провину та пішов на угоду зі слідством. Проте приблизно через тиждень раптово відмовився від своїх свідчень та змінив адвокатів.
  • На час слідства Рябчук перебуватиме під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення .
  • У ході службового розслідування підтвердилося, що у військовій частині Дніпра, де нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв п'ять осіб, справді були позастатутні стосунки .

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