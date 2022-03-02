Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Офіцери російського ОМОНу прозріли в Україні – шокуючий брифінг у Києві

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 березня, 23:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Полонені закликали Кремль припинити обстріли
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Полонені офіцери російського ОМОНу дали прес-конференцію у Києві, на якій заявили, що їх обманювали історіями про "українських нацистів".

"Коли ми в Росії знаходилися, у засобах масової інформації йшлося в основному про те, що на території України панує фашистський режим, що націоналісти і нацисти захопили владу у свої руки, що звичайним людям треба позбутися цього, умовно кажучи, "ярма", – розповів російський підполковник Дмитро Астахов.

Реклама

За словами полоненого, вони "сумнівалися, до кінця не розуміли ситуацію".

"Я особисто для себе, коли ми тільки сюди зайшли, подивився виступ ваших професійних боксерів – Усика та Ломаченка, це мої герої. Ці люди готові взяти до рук зброю, вони кажуть – ми вас сюди не кликали. І мені стає соромно, що ми прийшли на територію України", – заявив Астахов.

Його підтримав омоновець Євген Спиридонов:

"Говорять про "хірургічні втручання" ракетних підрозділів, які десь знищують військові частини – це все неправда. Щоночі чути сирени. Лягаєш спати і молишся, щоб снаряд не прилетів у тебе. Тут такі самі люди, всі хочуть жити – діти, матері. Хотілося б, щоби припинили ці авіаудари".

Старший сержант поліції РФ Євген Плотников розповів про підготовку до війни:

Реклама

"Як усвідомили пізніше, підготовка до війни з Україною здійснювалася заздалегідь – ще влітку 2021 року. Також збирали навчання, всі підрозділи Росгвардії – ОМОН, СОБР та Збройні сили. Також до цього складу входили підрозділи з Чечні та Дагестану".

ООН вимагає від Росії припинити війну

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії припинити застосування сили в Україні та вивести свої війська.

За проголосувала 141 держава. Такий результат зустріли оплесками.

Проти були п'ять разом із Росією. До її "антиукраїнської коаліції" увійшли Білорусь, Сирія, КНДР та Еритрея.

Реклама
Утрималось 35, серед яких Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ЦАР.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна "Ми їх проженемо з ганьбою!" Зеленський записав нове звернення до українців Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Сумські партизани. Залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов без зброї, але за допомогою кмітливості захопили ворожий БТР та двох російських військових із екіпажу. УЗ готує подання до нагородження своїх героїв.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти