Офіцери російського ОМОНу прозріли в Україні – шокуючий брифінг у Києві

Полонені закликали Кремль припинити обстріли

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Полонені офіцери російського ОМОНу дали прес-конференцію у Києві, на якій заявили, що їх обманювали історіями про "українських нацистів".

"Коли ми в Росії знаходилися, у засобах масової інформації йшлося в основному про те, що на території України панує фашистський режим, що націоналісти і нацисти захопили владу у свої руки, що звичайним людям треба позбутися цього, умовно кажучи, "ярма", – розповів російський підполковник Дмитро Астахов.

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За словами полоненого, вони "сумнівалися, до кінця не розуміли ситуацію".

"Я особисто для себе, коли ми тільки сюди зайшли, подивився виступ ваших професійних боксерів – Усика та Ломаченка, це мої герої. Ці люди готові взяти до рук зброю, вони кажуть – ми вас сюди не кликали. І мені стає соромно, що ми прийшли на територію України", – заявив Астахов.

Його підтримав омоновець Євген Спиридонов:

"Говорять про "хірургічні втручання" ракетних підрозділів, які десь знищують військові частини – це все неправда. Щоночі чути сирени. Лягаєш спати і молишся, щоб снаряд не прилетів у тебе. Тут такі самі люди, всі хочуть жити – діти, матері. Хотілося б, щоби припинили ці авіаудари".

Старший сержант поліції РФ Євген Плотников розповів про підготовку до війни:

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"Як усвідомили пізніше, підготовка до війни з Україною здійснювалася заздалегідь – ще влітку 2021 року. Також збирали навчання, всі підрозділи Росгвардії – ОМОН, СОБР та Збройні сили. Також до цього складу входили підрозділи з Чечні та Дагестану".

ООН вимагає від Росії припинити війну

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії припинити застосування сили в Україні та вивести свої війська.

За проголосувала 141 держава. Такий результат зустріли оплесками.

Проти були п'ять разом із Росією. До її "антиукраїнської коаліції" увійшли Білорусь, Сирія, КНДР та Еритрея.

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Утрималось 35, серед яких Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ЦАР.