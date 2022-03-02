Приїхав заробити грошей: відео допиту полоненого окупанта

Військовий РФ розповів, як він потрапив до України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські офіцери за війну в Україні отримують за місяць 60 тис. рублів, або 550 доларів.

Про це повідомила у Facebook Служба безпеки України, опублікувавши відео допиту чергового полоненого окупанта.

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Військовий РФ розповів, що йому потрібно було "заробити трохи грошей, бо на сім'ю не вистачало".

На запитання, як він потрапив до України, полонений відповів:

"Так само, як усі. О 5 ранку підняли, сказали – марш-кидок. Проходили навчання "Союзна рішучість".

При цьому військовий додав, що у разі відмови їхати на війну його могли відправити в дисбат.

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СБУ звернулася до всіх російських загарбників:

"В Україні ви не заробите нічого, окрім порції свинцю у власне тіло! Ми на своїй землі і будемо боронити її до останнього! Разом переможемо!"

Окупантам кажуть, що Зеленський вже оголосив про капітуляцію

Російські військові вже отримують інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський "підписав указ про капітуляцію".

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Про це розповів окупант, який потрапив у полон. За його словами, росіяни отримали команду "показати міць російської армії".