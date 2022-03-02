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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Приехал заработать денег: видео допроса пленного оккупанта

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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2 марта, 20:06
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Военный РФ рассказал, как он попал в Украину
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские офицеры за войну в Украине получают в месяц 60 тыс. рублей, или 550 долларов.

Об этом сообщила в Facebook Служба безопасности Украины, опубликовав видео допроса очередного пленного оккупанта.

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Военный РФ рассказал, что ему нужно было "заработать немного денег, потому что на семью не хватало".

На вопрос, как он попал в Украину, пленный ответил:

"Так же, как все. В 5 утра подняли, сказали – марш-бросок. Проходили учения "Союзная решимость".

При этом военный добавил, что в случае отказа ехать на войну его могли отправить в дисбат.

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СБУ обратилась ко всем российским захватчикам:

"В Украине вы не заработаете ничего, кроме порции свинца в собственное тело! Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего! Вместе победим!"

Оккупантам говорят, что Зеленский уже объявил о капитуляции

Российские военные уже получают информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский "подписал указ о капитуляции".

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Об этом рассказал оккупант, попавший в плен. По его словам, россияне получили команду "показать мощь российской армии".

"Нам сказали, что Зеленский уже подписал указ о капитуляции. А теперь просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться", – сказал военный РФ во время допроса.

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