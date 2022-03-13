"Окупанти хочуть стати громадянами України": несподіваний "інсайд" від Кіма

У Росії та Білорусі українців не лише бояться, а й поважають, каже чиновник

У Миколаєві знову не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 13 березня російські окупанти продовжують обстріл у Миколаєві. Зокрема, снаряди потрапили до підприємства "Зоря".

Про це повідомив голова Миколаївської ВДА Віталій Кім у Telegram.

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"Бомбили "Зорю", за матеріальними воротами. З'ясовуємо обставини. Орки не лише нас бояться, вони нас шанують. Це основний показник того, що перемога буде за нами", – каже губернатор.

Він додав, що багато росіян хочуть отримати громадянство України.

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"У нас свобода і ми за неї боремося. А у них рабство. Хочеться, щоб наші бажання збувалися, ми все одно рухатимемося вперед і відстоюватимемо рідну землю", – сказав Кім.

Зазначимо, що "Зоря" – це підприємство з виробництва газотурбінного обладнання, розташоване у Миколаєві (Україна).

У Миколаєві активно працюють волонтери

Глава ВДА подякував усім небайдужим, хто допомагає військовим та теробороні. За його словами, захисникам міста найбільше вистачає.

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"По харчуванню, треба сказати, що наших військових годують ресторани. На блокпости ТРО бургери та піцу привозять. Тобто всі наші миколаївські підприємці повністю беруть участь і годують військових. Ми зараз ще перевіримо ще раз, може бути якийсь піст або добробат залишився без уваги, але це ми вирівняємо", – розповів Кім.

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