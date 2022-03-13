Окупанти почали робити "вкиди", щоб сіяти розбрат серед захисників України – СБУ

Служба закликала ретельно перевіряти дані

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти все частіше діють підступними методами проти українських військових.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Служба безпеки України.

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Що відбувається

У СБУ повідомили про випадки, коли в інформаційне поле спеціально вкидаються дані про нібито зрадників і диверсантів:

"Публікуються їхні прізвища, номера авто – із закликом негайно затримати. Часто такі "вкиди" спрямовані проти співробітників силових структур та військових. Мета очевидна – посіяти розбрат і спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України".

Служба закликала громадян уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації – особливо, коли вона є анонімною:

"А представників правоохоронних структур і територіальної оборони – ретельно перевіряти отримані дані".

Нагадаємо, в містах Росії 13 березня відбуваються антивоєнні мітинги. Як завжди, це супроводжується жорсткими затриманнями мітингувальників. У Мережі з'явилися відео з різних російських міст.

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