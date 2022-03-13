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Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат у Пущі-Водиці – КМДА

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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13 березня, 15:56
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Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав житловий корпус установи
Росіяни обстріляли Пуща-Водицю
Росіяни обстріляли Пуща-Водицю / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти завдали артилерійський удар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату. Персонал та підопічні були завчасно евакуйовані.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу. Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи", – йдеться у повідомленні.

На момент обстрілу, підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця. Наразі на місці обстрілу працюють фахівці.

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Окупанти обстріляли Попасну фосфорними боєприпасами

Російські окупанти під час бомбардування Попасної в Луганській області застосували фосфорні боєприпаси, заборонені міжнародними угодами. Про це повідомив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

"Попасна. Застосування фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила", — написав Білошицький.

Він зазначив, що фашисти називали такі боєприпаси Brennende Zwiebel ("Палючий купол"). За його словами, сьогодні російські окупанти застосовують цю зброю по українських містах, завдаючи жителям неймовірних страждань.

"Асвабадітєлі в усій красі. Скоти. Не люди", — зазначив Білошицький.

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