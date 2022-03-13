Путін перекидає новий "миротворчий" контингент в Україну – Генштаб

Серед іншого залучається велика кількість бойовиків-найманців

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Звідки їдуть

За наявною інформацією, протягом 9-10 березня в Росію переміщено 800 військовослужбовців 102-ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного військового округу для подальшого перекидання в зону бойових дій.

"До 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Республіки Білорусь. У 820-му головному центрі попередження про ракетний напад (Солнечногорськ) проводиться відбір особового складу для участі в бойових діях проти України", – зазначили в Генштабі.

Також відомо, що з метою термінового поповнення втрат окупаційних військ у Росії перекидають частину "миротворчого контингенту" з Нагірного Карабаху в Україну.

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Крім цього, у Генштабі повідомили, що залучається велика кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія).

Нагадаємо, у містах Росії 13 березня відбуваються антивоєнні мітинги. Як завжди, це супроводжується жорсткими затриманнями мітингувальників. У Мережі з'явилися відео з різних російських міст.

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