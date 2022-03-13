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Оккупанты обстреляли психоневрологический интернат в Пуща-Водице – КГГА

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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13 марта, 15:56
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В результате взрывной волны частичных разрушений испытал и жилой корпус учреждения
Россияне обстреляли Пуща-Водицу
Россияне обстреляли Пуща-Водицу / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату. Персонал и подопечные были заблаговременно эвакуированы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Один снаряд попал в помещение котельной: повреждена крыша, есть разрушение внутри. Второй снаряд попал в помещение морга. В результате взрывной волны частичных разрушений испытал и жилой корпус учреждения" , – говорится в сообщении.

На момент обстрела подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место. Сейчас на месте обстрела работают специалисты.

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Оккупанты обстреляли Попасную фосфорными боеприпасами

Российские оккупанты во время бомбардировки Попасной в Луганской области использовали фосфорные боеприпасы. Они запрещены международными соглашениями. Об этом сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

"Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила", – написал Белошицкий.

Он отметил, что фашисты называли такие боеприпасы Brennende Zwiebel (Пылающий купол). По его словам, сегодня российские оккупанты применяют это оружие по украинским городам, причиняя жителям невероятные страдания.

"Освободители во всей красе. Скоты. Не люди" , – отметил Белошицкий.

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