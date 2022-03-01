Окупанти обстріляли житлові будинки в Херсоні (відео)

Водночас спостерігається витік газу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

1 березня російські окупанти в Херсоні внаслідок обстрілів влучили снарядами у два дев'ятиповерхові житлові будинки.

Про це повідомляють у ДСНС.

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Обстріли в Херсоні

"1 березня о 10:53 у м. Херсон внаслідок обстрілів сталося влучення снарядів у два дев'ятиповерхові житлові будинки, внаслідок чого зруйновані квартири на 2 та 3 поверхах і в одному з будинків виникла пожежа", – заявили там.

Зазначається, що внаслідок пожежі попередньо постраждали чотири особи.

При цьому пожежу ліквідовано і спостерігається витік газу. Від ДСНС залучені п'ять осіб та одна одиниця техніки.

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Не перша атака Херсона

Російські окупанти 25 лютого прорвали оборону Херсона. Тоді було втрачено контроль над переправою до Херсона. Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста.

Проте вранці 26 лютого над містом був український прапор. Важкі бої в Херсоні закінчилися – наші захисники відбили атаку окупантів.

Нагадаємо, станом на ранок 1 березня Херсон оточений російськими окупантами з усіх сторін. На околицях міста багато техніки РФ, вони встановлюють на виїздах блокпости. Один вже є у Шуменському мікрорайоні Херсона.

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Крім цього, сьогодні вночі обстріляли село Чорнобаївка, снаряди пошкодили житлові будинки.

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