Окупанти в Балаклії не пустили медиків до породіллі

Під час пологів допоміг місцевий фельдшер

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти в Балаклії Харківської області не пустили медиків до породіллі.

Про це повідомив у себе в Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Що сталося

За словами Геращенка, у 18-річної українки з Балаклії почалися пологи, але російські військові не пропустили до неї медиків через блокпост.

Як зазначається, на допомогу породіллі прийшов місцевий фельдшер.

"Під обстрілами народилася здорова дівчинка. Пізніше дівчину з немовлям вдалося госпіталізувати завдяки медикам з іншого району Харківської області. Все, що вони (окупанти – ред.) вміють, – це вбивати, руйнувати та грабувати. Невже немає нічого святого у них?" – написав Геращенко.

Фото – Антон Геращенко.

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Нагадаємо, СБУ перехопила розмови окупантів у Харкові. Стало відомо, що їм дали команду стріляти в цивільних.

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