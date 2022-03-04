ООН розслідуватиме військові злочини Росії: реакція Зеленського

Рада ООН з прав людини переважною більшістю голосів проголосувала за резолюцію, яка засуджує порушення прав людини під час військових дій Росії в Україні та створює комісію з їх розслідування Цю новину прокоментував президент України Володимир Зеленський.
"Вітаю заснування Радою ООН з прав людини міжнародної комісії з розслідування фактів російських воєнних злочинів проти українців. Докази будуть документовані для використання у міжнародних судах. Російські воєнні злочинці будуть покарані", — написав він у Twitter.
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Раніше стало відомо, що Міжнародний суд ООН проведе перші слухання за позовом України проти Російської Федерації 7 та 8 березня.
Також глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель скликав на п'ятницю 4 березня позачергове засідання Ради міністрів закордонних справ за участю глав МЗС країн-союзників, зокрема Ентоні Блінкена (США) та Ліз Трасс (Великобританія), міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та генсека НАТО Єнса Столтенберга.
Ситуація 4 березня
- За останню добу окупанти здійснили наліт на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресора з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як супротивник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від окупантів, які обстріляли її.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати громадянське населення