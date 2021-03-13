Небезпечна, заразна, неперевірена. Руйнуємо міфи про вакцину від коронавірусу в Україні

Вакцинаційну кампанію в Україні зриває дезінформація – з 24 лютого першу дозу вакцини ввели лише трохи більше 38 тисячам осіб. Про це навіть писало авторитетне американське видання New York Times.

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На думку журналістів, саме неправдива інформація про щеплення відлякує людей, а це призводить до того, що невикористані дози навіть викидають – з початку вакцинації утилізувати довелося вже 97 доз.

Про це йдеться у випуску новин "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Довкола вакцинації від коронавірусу міф на міфі. Особливо дісталося Covishield – поки що єдиному препарату, яким імунізують українців.

Міф перший. Україна закуповує неякісну вакцину, яку в розвинених країнах у жодному разі не застосовували б.

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Дискусії щодо препарату індійського виробництва Covishield не вщухають й досі. Мовляв, Україна закупила дешевий аналог. Насправді, цей препарат виготовлений за тією ж технологією і з тих самих матеріалів, що і AstraZeneca.

"Ми маємо всі документи, всю інформацію, що ця вакцина була зроблена по трансферу технологій – практично це та ж сама вакцина, зроблена, можливо, в іншому місці", – каже керівник програми з питань охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький.

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Міф другий. Краще не імунізуватися, тому що вакцини не пройшли всі необхідні випробування.

Лише рік тому ми були шоковані новинами з Уханю й з острахом чекали на пандемію в Україні, а тепер вже робимо щеплення. Чи не занадто швидко? Адже на виготовлення вакцини зазвичай потрібно більше часу.

А раптом поспіхом зробили аби що? Ні, препарати, рекомендовані ВООЗ, пройшли всі основні етапи дослідження.

"Оскільки ми вже маємо досвід багатьох десятиліть виробництва вакцин в світі, і грунтуючись на цих всіх досягненнях, це було зроблено з дотриманням основних вимог, хоча в трошки коротший термін часу, але всі основні моменти з вивчення ефективності і безпеки вакцини були дотримані", – стверджує лікар-імунолог Алла Волоха.

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Міф третій. Інфікуватися COVID-19 можна через вакцинацію.

А чим же таким вакцинують, що наш організм починає виробляти імунітет? Невже вводять той самий коронавірус? А якщо імунітет не виробиться, і я захворію від щеплення? Ні, такого бути не може і ось чому.

"Це було б можливо, якби застосовувалися живі вакцини. Живі вакцини на сьогодні не застосовуються. Є кандидати, є прототипи, але жодна з застосовуваних на сьогодні вакцин, не є живою. Тобто неможливо заразитися через вакцинацію", – пояснює лікар-імунолог Андрій Волянський.

Міф четвертий. Після вакцинації люди помирають.

Гаразд, заразитися на коронавірус після щеплення не можна, а померти? Стільки ж всього в інтернеті написано про летальні випадки. Але хіба хоча б один з них офіційно зв'язали з вакцинацією?

"Жодного, підкреслюю, жодного випадку смерті від вакцинації в світі на сьогоднішній день не зафіксовано. Багато міфів було від антивакцинаторів, і вони різні міфи приводили. Але, шановні українці, вакцина дорівнює життя. Якщо ви зробили вакцину, ви точно не потрапите в лікарню в важкому стані. Ви точно не потрапити вреанімацію. І точно вашому життю нічого не загрожує", – запевняє міністр охорони здоров'я Максим Степанов

Щоб не стати жертвою нагнітання і фейків, радимо звертатися до перевірених джерел: всю необхідну інформацію можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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Все одно сумніваєтеся? Відомості про вакцинацію є й на офіційній сторінці міжнародних організацій, таких як ЮНІСЕФ і ВООЗ.

Нагадаємо, що на сьогодні в Україні були зареєстровані COVID-вакцини від трьох різних виробників: китайської Sinovac, британсько-німецького альянсу Pfizer/BioNTech і шведсько-британської AstraZeneca.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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