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"Помаранчевих" в Україні побільшало: де погіршуються COVID-показники

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
10 грудня, 11:04
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Загалом у "жовтій зоні" знаходиться 12 областей
Від COVID-19 в Україні за добу одужали 24 456 осіб / Колаж "Сьогодні"
Від COVID-19 в Україні за добу одужали 24 456 осіб / Колаж "Сьогодні"

В Україні регіонів у "помаранчевій зоні" адаптивного карантинустало ще більше. Тепер там є дві області.

Про це повідомляє МОЗ.

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Хто знаходиться у "червоній зоні"

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернігівська.

Хто знаходиться в "оранжевій зоні"

  • Донецька,
  • Запорізька.

Хто знаходиться у "жовтій зоні"

  • Дніпропетровська,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Вінниця.
  • Чернівецька.

Найбільше областей знаходиться саме у "жовтій зоні" адаптивного карантину. У Чернівецькій області є досить високі показники рівня госпіталізації. Інші показники у всіх регіонах в нормі.

Зони карантину в Україні. Скрін: сайт МОЗ
Зони карантину в Україні. Скрін: сайт МОЗ

Із "червоної зони" можуть вийти ще дві області?

В Україні два регіони дуже скоро можуть вийти із "червоної зони" адаптивного карантину.Це Вінницька та Хмельницька області. Все через те, що у них не перевищено коефіцієнт виявлення випадків.

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Статистика коронавірусу в Україні

За добу 9 грудня в Україні зафіксували 11 327 нових підтверджених випадківкоронавірусної хвороби COVID-19.

Також:

  • госпіталізували – 2 551 особу;
  • летальних наслідків – 442;
  • одужали – 24 456 людина.

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