"Оранжевых" в Украине стало больше: где ухудшаются COVID-показатели

Всего в желтой зоне находится 12 областей

От COVID-19 в Украине за сутки выздоровели 24 456 человек / Коллаж "Сегодня"

В Украине регионов в оранжевой зоне адаптивного карантина стало еще больше. Теперь там находится две области.

Об этом сообщает Минздрав.

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Кто находится в красной зоне

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

Кто находится в оранжевой зоне

Донецкая,

Одесская.

Кто находится в желтой зоне

Днепропетровская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая.

Больше всего областей находится именно в желтой зоне адаптивного карантина. В Черновицкой области достаточно высокие показатели уровня госпитализации. Остальные показатели во всех регионах в норме.

Зоны карантина в Украине. Скрин: сайт Минздрав

Из красной зоны могут выйти еще две области?

В Украине два региона совсем скоро могут выйти из красной зоны адаптивного карантина. Это Винницкая и Хмельницкая области. Все из-за того, что у них не превышен коэффициент выявления случаев.

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Статистика коронавируса в Украине

За сутки 9 декабря в Украине зафиксировали 11 327 новых подтвержденных случаевкоронавирусной болезни COVID-19.

Также:

госпитализировали – 2 551 человека;

летальных исходов – 442;

выздоровели – 24 456 человек.

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