"Оранжевых" в Украине стало больше: где ухудшаются COVID-показатели

В Украине регионов в оранжевой зоне адаптивного карантина стало еще больше. Теперь там находится две области.
Об этом сообщает Минздрав.
Кто находится в красной зоне
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
Кто находится в оранжевой зоне
- Донецкая,
- Одесская.
Кто находится в желтой зоне
- Днепропетровская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая.
Больше всего областей находится именно в желтой зоне адаптивного карантина. В Черновицкой области достаточно высокие показатели уровня госпитализации. Остальные показатели во всех регионах в норме.
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Из красной зоны могут выйти еще две области?
В Украине два региона совсем скоро могут выйти из красной зоны адаптивного карантина. Это Винницкая и Хмельницкая области. Все из-за того, что у них не превышен коэффициент выявления случаев.
Статистика коронавируса в Украине
За сутки 9 декабря в Украине зафиксировали 11 327 новых подтвержденных случаевкоронавирусной болезни COVID-19.
Также:
- госпитализировали – 2 551 человека;
- летальных исходов – 442;
- выздоровели – 24 456 человек.
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