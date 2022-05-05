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Помилка пропагандиста. Як Шарій вирішив, що Зеленський хоче його вбити

Павло Заяць Павло Заяць
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5 травня, 13:09
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Блогер перед затриманням стверджував, що проти нього готують змову
Шарій заявляв, що Зеленський хоче його вбити
Шарій заявляв, що Зеленський хоче його вбити / Фото: Колаж: Сьогодні

Проросійський блогер Анатолій Шарій, якого затримали в Іспанії, у соцмережах неодноразово заявляв, що президент України Володимир Зеленський хоче його ліквідувати та готує замах. Натомість блогеру загрожує екстрадиція до України та кримінальна справа за звинуваченням у держзраді.

У квітні Шарій перепостив у Twitter статтю такого собі Дена Коена, де стверджувалося, що СБУ відправила в Іспанію людину "шпигувати за українським опозиціонером та журналістом Анатолієм Шарієм", щоб підготувати замах на нього.

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Коен пише про "змову Зеленського з метою вбивства опозиціонера, що перебуває у вигнанні, і провідного журналіста Анатолія Шарія".

Шарій назвав статтю "найкращим текстом десятиліття".

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Анатолія Шарія було затримано в Іспанії 4 травня в результаті спецоперації СБУ, Офісу генерального прокурора та за підтримки міжнародних партнерів.

Шарія затримали за запитом міжнародно-правової допомоги за скоєння ним певних злочинів в Україні. Тепер буде розпочато процедуру його екстрадиції в Україну, де він постане перед судом.

Стосовно Шарія відкрито кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу, зокрема за підозрою в держзраді.

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У чому звинувачують Шарія

У лютому 2021 року Анатолію Шарію повідомили про підозру в держзраді та розпалюванні національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Після цього він був оголошений у розшук. Сайт "Сьогодні" вже пояснював, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують у держзраді.

У травні українські ЗМІ повідомили, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.

У серпні РНБО запровадила санкції проти Шарія та його інформресурсу.

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