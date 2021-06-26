Опіки та судоми: на Рівненщині блискавка вразила чоловіка

Через негоду в Україні постраждали люди. Зокрема, двоє постраждалих у Рівненській області, передає кореспондент "Сьогодні".

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39-річний чоловік з села Сморжів Рівненського району отримав удар блискавкою під час негоди. Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги. Потерпілий перекривав дах будинку, коли налетіла буря, і його вразив розряд стихії

Медики, які прибули на виклик, виявили чоловіка у загальмованому стані, з почервонінням на лівому плечі, на спині та оці. Також мав судоми. Потерпілого доставили до лікарні у смт. Клевань. Попередньо у нього діагностували електротравму, опіки I – II ступенів в ділянках лівого плеча, спини та лівого ока.

Водночас під час бурі постраждала 62-річна жінка з села Тучин цього ж району. У негоду вийшла з будинку і на неї впала частина даху і комина. Потерпіла медикам скаржилася лише на біль у ногах. У травмованої діагностували закритий перелом правого стегна та лівої гомілки. Жінку шпиталізували у Гощанську лікарню.

Як повідомляє ДСНС, без світла лишились 811 населених пунктів у 9 областях. На Львівщині через падіння дерева було травмовано одну людину, госпіталізація не знадобилась. Підтоплено 11 житлових будинків, присадибні ділянки, паркування, пошкоджено дахи.

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Наслідки негоди у Львові. Фото PAVLO PALAMARCHUK / REUTERS

Як повідомлялось, понад десяток потягів застрягли в дорозі через негоду. Більше всього затримався потяг Ужгород-Запоріжжя.