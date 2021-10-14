Мінлива хмарність, однак без опадів: прогноз погоди на 14 жовтня

Цього дня в Україні буде вітряна погода, а стовпчики термометрів не підіймуться вище 17 градусів тепла

Цього дня опадів в Україні не прогнозують/Колаж: Сьогодні

У четвер, 14 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода, проте без істотних опадів. Водночас у Карпатах вже встиг випасти перший сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень в Україні очікується мінлива хмарність. Вітер по всій території країни — 7-12 м/с.

На заході прогнозують 8-11 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів сягатимуть +11-15 градусів. У північних регіонах — 9-13 градусів тепла. На півдні варто очікувати +13-17 градусів.

У Києві опадів не прогнозують. Температура становитиме 10-12 градусів тепла.

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Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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