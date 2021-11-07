Чому перевіряє поліція? Основні роз'яснення щодо перевірки COVID-документів

Поліцейські проводять профілактичні заходи щодо запобігання та виявлення правопорушень, пов'язаних з карантинними обмеженнями

Поліція перевіряє COVID-документи у "червоній зоні" / Фото: Колаж: Сьогодні

У деяких областях України, де посилили карантинні обмеження, розпочалися перевірки ковід-документів. У транспорт, заклади громадського харчування та інші громадські місця не пускають без сертифікатів про вакцинацію чи негативних ПЛР-тестів.

Сайт "Сьогодні" пише про ключові роз'яснення від поліції з перевірки COVID-документів.

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У деяких людей виникають питання щодо діяльності поліції.

Чому перевіряє поліція?

На правоохоронців у межах повноважень покладено обов'язок запобігання поширенню інфекції – тобто перевірки документів людей, які можуть бути носіями COVID-19.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" організація та проведення профілактичних та протиепідемічних заходів у межах, встановлених законом, повноваження покладаються на:

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органи виконавчої влади;

органи місцевого самоврядування;

органи державної санітарно-епідеміологічної служби;

заклади охорони здоров'я;

підприємства;

установи та організації незалежно від форм власності, а також громадян.

Отже, обов'язки щодо перевірки COVID-документації державою покладено на Національну поліцію України.

Поліція нагадує, що вони є центральним органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримці публічної безпеки та порядку.

Перевірку COVID-сертифікатів здійснюють і інші служби, насамперед служба Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужба.

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Де саме потрібні документи COVID?

Чинні карантинні норми передбачають, що на "червоному" рівні епідембезпеки можуть працювати лише ті громадські установи, де 100% персоналу та відвідувачів вакциновано або мають негативний тест на COVID-19.

Тобто, у зазначених закладах вже йдеться мова про можливість перевірки документа про щеплення чи негативний тест на COVID-19.

Щоб обмеження жовтого чи червоного рівнів не стосувалися громадських установ чи масових заходів, співробітники чи організатор повинні перевірити відповідні документи у відвідувачів.

Якщо відвідувачі таких закладів відмовляються їх надати, то підприємство має повне право відмовити у своїх послугах. Насамперед йдеться про те, що установи повинні дотримуватись правил роботи під час карантину, затверджених Постановою Кабміну №1236.

Норма про наявність документа про вакцинацію не поширюється на відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на будь-якому рівні епідембезпеки. Тобто у зазначених закладах ніхто не може перевіряти у відвідувачів наявність документа про щеплення.

Людина має право на таємницю про стан свого здоров'я

Відповідно до статті 39-1 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, отримані за його здоров'я медичне обстеження.

Медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, але у документах про вакцинацію цих відомостей немає. Отже, правоохоронці під час перевірки дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред'явити COVID-сертифікат, не порушуючи при цьому закону.

Які області входять до "червоної зони"

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Рівненська

Сумська

Херсонська

Хмельницька

Чернігівська

З 1 листопада до "червоної зони" входить також Київ.

Які області входять до "помаранчевої зони"

Вінницька

Волинська

Полтавська

Тернопільська

Харківська

Черкаська

Чернівецька

Які області входять до "жовтої зони"

Кіровоградська

Закарпатська

Коронавірус в Україні

За добу 6 листопада в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1119, медпрацівників – 195).

Минулої доби госпіталізували – 5652 особи, крім цього, зафіксували 449 летальних випадків. Одужали 8520 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 075 433 особи, а летальних випадків – 72 084.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) та Львівській (1465) областях.

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