Українці стали рідше тестуватися на COVID-19: п'ять причин, чому

Через те, що українці стали рідше тестуватися на COVID-19, лабораторії завантажені менш ніж на 50%

В Україні скорочується тестування на COVID-19. Зараз в країні проводять вдічі менше тестів, ніж у листопаді. У МОЗ розводять руками – українці самі не йдуть перевірятися.

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Чому українці менше звертаються до лікарів за тестуванням, розбиралися новини "Сьогодні".

Що зі статистикою щодо тестування?

В Україні тестували мало, а стали ще менше. У листопаді у нас в середньому проводили по 40 тис. тестів на день, а окремими днями – і до 50 тисяч.

Це був рекордний місяць щодо кількості тестів. Лабораторії були настільки перевантажені, що майже така ж кількість тестів залишалися необробленими.

Тоді головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сьогодні" сказав, що підуть далі і тестуватимуть ще більше.

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Що змінилося?

Грудень. Лабораторії проводять в середньому 35,7 тис. тестів на добу.

Січень – 22,2 тис. тестів.

Кількість проведених ПЛР-тестів в Україні з 1 листопада 2020-го по 19 січня 2021 року. За даними Центру громадського здоров'я / Фото: Сьогодні

Чи достатньо в Україні тестують для відстеження спалаху?

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Щоб зрозуміти, чи достатньо країна тестує, потрібно подивитися, скільки проводять тестів для виявлення одного інфікованого.

Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала відсоток позитивних результатів нижче 10% – як загальний критерій адекватного тестування.

Країни, які проводять мало тестів, щоб виявити одного хворого, навряд чи проводять тестування досить широко.

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

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У деяких країнах, таких як Австралія і Південна Корея, показник позитивних результатів становить менше 1% – вони проводять сотні або навіть тисячі тестів для кожного виявленого випадку.

Інші країни, як Мексика, Україна, проводять тільки декілька тестів – п'ять або менше – для кожного підтвердженого випадку. Це означає, що тестуються явно хворі люди з вираженими симптомами. Це не дозволяє бачити масштаби епідемії.

Відсоток позитивних тестів у різних країнах:

Україна – 28,9%;

Польща – 11,4%

Латвія – 8,2%;

Данія – 1,2%

Південна Корея – 0,9%.

Відсоток позитивних ПЛР-тестів в країнах світу. Чим більше відсоток, тим менш широко тестується населення країни / Фото: Сьогодні

Чому українці не хочуть тестуватися?

Причина № 1. Українці менше бояться захворіти

Головна причина, чому менше робиться тестів, – зменшується зацікавленість населення робити тест. Люди з легкими симптомами не йдуть до лікаря, каже Тетяна Лутай, заввідділу епіднагляду в Житомирському обласному лабораторному центрі.

Схоже, це правда. Соціологічна група "Рейтинг" днями провела опитування. Українці стали менше хвилюватися, що вони або їхні близькі захворіють на COVID-19, а також стали менше стежити за новинами про коронавірус.

За даними опитування, бояться захворіти близько 40% (у листопаді 2020 року – 57%). Що захворіють їхні близькі та рідні люди, хвилюються 78% (у листопаді – 87%).

"Люди морально виснажені. Виснажилися дивитися статистику, втомилися знаходити логіку в діях політиків, втомилися жити в умовах повної невизначеності і нерозуміння що буде далі і коли це закінчиться", – пояснює Ірина Саченко, психолог компанії "Meclee".

Причина №2. Мобільні бригади перестають фінансуватися

Раніше працювали мобільні бригади, які приїжджали додому до пацієнта і забирали мазки, але вони перестають фінансуватися, каже Тетяна Лутай, заввідділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Житомирського обласного лабораторного центру

Тепер хворий повинен піти до лікаря сам або викликати швидку.

Можливо, це теж вплинуло і люди з симптомами просто не тестуються на дому і до лікаря теж не йдуть.

Причина №3. Кількість хворих може зменшуватися.

"Карантинні заходи діють і дають свій ефект. Можливо, вони не повною мірою дотримуються і контролюються, але це один з найкращих способів знизити епідемію", – говорить Тетяна Лутай.

Зменшення хворих показує і статистика, яку публікує МОЗ.

Причина №4. Негативний досвід здачі тесту.

З вересня лабораторії почали перезавантажуватися. У лабораторії приходило більше зразків, ніж вони здатні обробити. Результатів доводилося чекати від трьох днів до майже двох тижнів.

Це все відклалося в пам'яті – ніхто не хоче стільки чекати на самоізоляції стільки часу. Також попервах був незрозумілий алгоритм складання тесту безкоштовно і українці йшли до приватних лабораторій, де вартість тесту починається від 900 грн.

У МОЗ стверджують, що проблема розв'язана – потужності лабораторій посилені і проблем із затримками більше не виникне. Зараз лабораторії завантажені на 50%.

"Протягом двох місяців у лабораторії менше 40% навантаження. Навіть зразки, які приходять о шістнадцятій-сімнадцятій годині, досліджуються того ж дня. Тоді як у завантажений період результат давався на другу-третю добу. І результати відразу вносять до системи і лікар в онлайн-режимі бачить їх. Ні черг з тестуванням немає, ні черг з видачею результатів", – розповіла Тетяна Лутай.

Причина №5. Українці менше їздять за кордон

Значна частина тестів проводяться для поїздки за кордон. У грудні багато громадян їхали на Новий рік відпочивати ло інших країн.

Свята закінчилися і виїжджати за кордон стали менше, тому і кількість тестів скоротилася, припускає Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук.

Раніше "Сьогодні" перевірили чутки, що в Україні нібито більшість тестів на коронавірус ввозяться з РФ. До слова, в країні немає заборони на ввезення російських ПЛР-тестів.

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