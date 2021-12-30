Трагічне ДТП з маршруткою під Черніговом: у якому стані постраждалі зараз

Поблизу Чернігова 7 грудня сталася трагічна ДТП за участі маршрутки, в ній загинули 13 осіб. Вижити вдалося лише 7 осіб, троє з яких досі в лікарні.
Про це пише Суспільне.
В якому стані постраждалі
Як розповів гендиректор Чернігівської міської лікарні № 2 Владислав Кухар, 28 та 29 грудня прооперували двох травмованих. Їхній стан – задовільний, одного навіть виписали з лікарні.
Далі по темі
Наразі залишаються госпіталізованими двоє травмованих у цій ДТП – той, кого прооперували 29 грудня та жінка, що перебуває в реанімації. Лікарі кажуть, що її стан покращується, але вона все ще під апаратами штучного підтримання життєдіяльності.
ДТП з маршруткою під Черніговом
Залишки маршрутки, що потрапила в ДТП. Фото: прокуратура Чернігівської області
- Неподалік Брусилова 7 грудня відбулося зіткнення фури та маршрутки, яка їхала з Борзни до Чернігова. В результаті загинули 13 осіб та ще 7 отримали поранення – вони у тяжкому стані. З-поміж загиблих дітей немає, наймолодшій дівчині було 19 років. Водiй фури вижив, невдовзі йому оголосили підозру.
- Згодом стало відомо, що серед постраждалих підліток. Спочатку він був у реанімації, а за тиждень після ДТП залишався у лікарні. Як і решта постраждалих. Одна з них так і не прийшла до тями.
- Причини аварії: серед них називають погодні умови, питання до стану дорожнього покриття та служб, які мають обслуговувати дорогу. Також на трагедію міг вплинути технічний стан маршрутки.
- Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом
- Згодом водія фури заарештували. Його підозрюють в тому, що він не впорався з керуванням та спричинив ДТП.
Раніше ми писали:
- У селі Ржавчик Харківської області на переїзді поїзд протаранив мікроавтобус. Внаслідок цього загинув 39-річний чоловік.
- У Червонограді Львівської області 29 грудня сталася ДТП з постраждалими. 17-річний підліток на автомобілі "БМВ" в'їхав у маршрутку.