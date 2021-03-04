Погода 8 березня буде не святковою: де чекати снігу і дощів

З п'ятниці погода в Україні різко зміниться. На вихідних хоч і не буде опадів, але і тепла чекати на варто. А ось свято 8 Березня в деяких областях підмочать дощі з мокрим снігом.
Про це свідчать карти Укргідрометцентру.
У суботу, 6 березня, на всій території країни сухо, але прохолодно. Температура повітря вдень всього 2-4 градуси тепла. А ось вночі і зовсім мороз до -6. У Києві 0-2 тепла вдень, 4-6 морозу вночі і без опадів.
У неділю, 7 березня, погода істотно не зміниться. Ті ж 2-4 градуса тепла вдень і 4-6 морозу вночі. Трохи потеплішає у Києві і на заході країни – 3-5 градуси. Теж без опадів.
У понеділок, 8 березня, потепління не буде. Святкувати доведеться при досить холодній погоді в 1-4 градуси тепла. Лише на півдні до +8. Мокрий сніг та дощі в цей день очікуються в таких регіонах:
Львівській області;
Тернопільській;
Хмельницькій;
Рівненській;
Волинській;
Житомирській;
Київській та у Києві;
Чернігівській;
Сумській;
Харківській.
Ідеї найтепліших і весняних подарунків до 8 Березня.
Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.
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