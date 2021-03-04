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Погода 8 березня буде не святковою: де чекати снігу і дощів

4 березня, 13:20

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На вихідних буде ще більш менш нормальная погода, а до свята – зіпсується

З п'ятниці погода в Україні різко зміниться. На вихідних хоч і не буде опадів, але і тепла чекати на варто. А ось свято 8 Березня в деяких областях підмочать дощі з мокрим снігом.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У суботу, 6 березня, на всій території країни сухо, але прохолодно. Температура повітря вдень всього 2-4 градуси тепла. А ось вночі і зовсім мороз до -6. У Києві 0-2 тепла вдень, 4-6 морозу вночі і без опадів.

У неділю, 7 березня, погода істотно не зміниться. Ті ж 2-4 градуса тепла вдень і 4-6 морозу вночі. Трохи потеплішає у Києві і на заході країни – 3-5 градуси. Теж без опадів.

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У понеділок, 8 березня, потепління не буде. Святкувати доведеться при досить холодній погоді в 1-4 градуси тепла. Лише на півдні до +8. Мокрий сніг та дощі в цей день очікуються в таких регіонах:

Львівській області;

Тернопільській;

Хмельницькій;

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Рівненській;

В тренді
Ще раз про передсмертну записку генерала Кравченка

Волинській;

Житомирській;

Київській та у Києві;

Чернігівській;

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Сумській;

Харківській.

Ідеї найтепліших і весняних подарунків до 8 Березня.

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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погода прогноз погоди 8 Березня

Джерело: Сьогодні

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