Погода вже накоїла лиха в Україні: які області циклон накриє у четвер

В Україні негода вже натворила чимало біди. Завтра продовжаться дощі в багатьох областях країни, а температура буде не більше 20 градусів тепла.
Про це повідомив в Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, циклон південно-східного походження крутиться майже на місці і поливатиме своїми атмосферними фронтами значну частину України.
3 червня найбільша кількість опадів припаде на смугу від Харківської області через Полтавську, Дніпро з районами, захопить Кропивницький з районами і аж до Одеської, Миколаївської, Херсонської областей.
У Приазов'ї, в Луганській області і в Криму сильні дощі можуть чергуватися з проясненнями.
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На решті території України погода буде також нестійкою, вітряною, однак дощі можна очікувати лише місцями і незначні.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах 15-20 градусів. Найхолодніша ділянка буде спостерігатися уздовж Харкова – Полтави – Дніпра – Одеси.
У Києві в четвер трохи потеплішає – до 17-19 градусів, але буде вітряно і часом невеликий дощ.
А тим часом у перший день літа Карпати замело снігом.
Відзначимо, травень в Україні видався досить дощовим і не особливо спекотним (за винятком кількох днів). Наші експерти – завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух та найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань – розповіли "Сьогодні" про прогноз погоди на літо.