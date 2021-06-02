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Погода вже накоїла лиха в Україні: які області циклон накриє у четвер

2 червня, 14:02

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Наталка Діденко розповіла, жителям яких областей завтра буде світити сонце, а кому не пощастить с негодою

В Україні негода вже натворила чимало біди. Завтра продовжаться дощі в багатьох областях країни, а температура буде не більше 20 градусів тепла.

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Про це повідомив в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, циклон південно-східного походження крутиться майже на місці і поливатиме своїми атмосферними фронтами значну частину України.

3 червня найбільша кількість опадів припаде на смугу від Харківської області через Полтавську, Дніпро з районами, захопить Кропивницький з районами і аж до Одеської, Миколаївської, Херсонської областей.

У Приазов'ї, в Луганській області і в Криму сильні дощі можуть чергуватися з проясненнями.

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На решті території України погода буде також нестійкою, вітряною, однак дощі можна очікувати лише місцями і незначні.

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Температура повітря вдень коливатиметься в межах 15-20 градусів. Найхолодніша ділянка буде спостерігатися уздовж Харкова – Полтави – Дніпра – Одеси.

У Києві в четвер трохи потеплішає – до 17-19 градусів, але буде вітряно і часом невеликий дощ.

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А тим часом у перший день літа Карпати замело снігом.

Відзначимо, травень в Україні видався досить дощовим і не особливо спекотним (за винятком кількох днів). Наші експерти – завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух та найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань – розповіли "Сьогодні" про прогноз погоди на літо.

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