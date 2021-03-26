Погром Офісу президента – активісти під домашнім арештом готуються до оборони

Євген Строкань скаржиться, що не можна вийти на вулицю. Продукти замовляє в службі доставки. У магазин за Влада Сордо ходить дружина – і з нею не можна сваритися

25 березня в Києві суд продовжував обирати запобіжного заходу підозрюваним в погромі Офісу президента. Судові процеси будуть і наступного тижня – суддям не вистачило тижні, щоб прийняти рішення стосовно всіх учасників. Так, судові засідання тривають стосовно голови неформальної організації "Гонор" Сергія Філімонова. А також учасники цієї організації, якого звинувачують у підпалі дверей в ОП Олексія Бєлковського. Про це пишуть їхні прихильники в соцмережах.

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До цього судді відправили під домашній арешт кількох учасників. Одного з них, Владислава Гранецького-Стафійчука (Влад Сордо), підозрюють в тому, що він бив скло в дверях Офісу президента. Решту – в розмальовуванні фасаду будівлі.

"Сегодня" з'ясувала: деякі з тих, хто потрапив під домашній арешт, не згодні з рішенням суду і мають намір його оскаржити. Деякі із заарештованих не мають наміру погоджуватися з арештом і спробують його оскаржити. Ми поцікавилися в активістів під домашнім арештом, чим вони займаються і що планують робити. так, лідер організації "Невідомі патріоти" Євген Строкань у коментарі "Сегодня" розповів, що на акції протесту був із балончиком фарби. Але не в ролі грабіжника.

Строкань: Підозра отримали керівники організацій, хоча вони нічого не розмальовували

Ветеран АТО Євген Строкань

"Підозра мені базується на тому, що я прийшов на акцію протесту, знаючи, що у інших людей були з собою заздалегідь приготовані предмети. Є перелік цих предметів. Мені інкримінують те, що у мене був балончик із фарбою. Але він же не несе небезпеки людям. Будівлю Офісу президента я не розмальовував. Там у момент протесту було дуже багато людей, але підозру вручили керівникам організацій", – сказав нам Строкань.

Як уточнив Строкань, після рішення суду правоохоронці наділи на нього електронний браслет.

"Також встановили якусь станцію стеження в моїй квартирі. Я не маю права вийти в магазин, крім тих випадків, коли буде необхідна госпіталізація. Продукти купую за допомогою служб доставки", – каже Строкань.

Активіст додає, що буде подавати апеляцію на рішення суду. Вважає, що домашнього арешту не заслужив.

Владу Сордо доведеться добре поводитися з дружиною – адвокат

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Дмитро Мазурок, адвокат заарештованого поета і видавця Влада Сордо, також заявив "Сегодня", що буде подавати апеляцію. Втім, на ключове питання, чи розбивав Влад Сордо скла в Офісі президента, Мазурок відповідає ухильно.

Ветеран АТО Владислав Гранецька-Стафійчук

"Йому під час домашнього арешту забороняється виходити в магазин. Доводиться розраховувати на чужу допомогу, тільки так. Тепер йому доведеться добре себе вести з дружиною (посміхається – Авт.), – каже Мазурок. – Ми поки не можемо коментувати питання про те, хто бив скло. Поліція оприлюднила відео, за допомогою якого обґрунтовує претензії до Владислава. Ми пропонуємо всім скласти свою думку (про те, чи достатньо доказово це відео, – "Сегодня"), трохи пізніше ми сформуємо свою позицію і озвучимо її".

Нагадаємо, раніше в МВС назвали імена причетних до штурму Офісу президента. Після погрому будівля Офісу президента почали відмивати від фарби. Як це відбувалося – повідомляється в сюжеті.

Відео: Сьогодні

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