Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Рінат Ахметов у Маріуполі Рінат Ахметов у Маріуполі Перша медаль на Олімпіаді Перша медаль на Олімпіаді 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Поки "немає війни та ракет". У Ryanair відповіли, чи скасують рейси до України

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 17:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В авіакомпанії не відмовляються від польотів до нашої країни на тлі можливого вторгнення РФ
Ryanair не припинятиме польоти до України.
Ryanair не припинятиме польоти до України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія Ryanair не припинятиме польоти до України, поки не з'явиться офіційна заборона від європейської влади

Про це заявив гендиректор авіакомпанії Майкл О'Лірі, пише Reuters.

Реклама

Він зазначив, що лоукостер продовжить доставляти пасажирів до українських аеропортів, поки "немає війни і ракет".

"Ми не бачимо причин для припинення польотів, поки європейська влада не скаже нам, що літати небезпечно", – сказав О'Лірі на пресконференції у Лісабоні.

Авіакомпанії відмовляються літати до України?

У неділю, 13 лютого, стало відомо, що через загрозу вторгнення РФ на територію нашої країни деякі компанії можуть припинити авіарейси.

Реклама

У той же час авіакомпанія Sky Up прийняла рішення про зупинення польотів, посадивши свій літак у Кишеневі та не доставивши до України пасажирів.

Також з'явилася інформація про те, що британські страхові компанії відмовляються покривати страхові випадки, які можуть статися з літаками у повітряному просторі України.

Проте в "Украероруху" сайту "Сьогодні" уточнили, що жодних обмежень чи заборони щодо повітряного простору немає. Усі авіакомпанії, що літають до України та з України, безперешкодно здійснюють свої польоти.

Реклама

13 лютого під час термінового засідання уряд ухвалив рішення виділити 16,6 млрд грн, щоб гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров СБУ помітила "слід іноземних спецслужб" у масштабній хакерській атаці на Україну Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві біля мосту Метро знайшли тіло іноземця (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Готується до вторгнення РФ? Як зараз працює бронетанковий завод у Харкові Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

223 883

захворіло за тиждень в Україні

-10%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.24

Російський рубль (₽)

0.375

Євро (€)

32.03

Doodle Сьогодні
16 лютого. Френсіс Гальтон. Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти