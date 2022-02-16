Поки "немає війни та ракет". У Ryanair відповіли, чи скасують рейси до України

В авіакомпанії не відмовляються від польотів до нашої країни на тлі можливого вторгнення РФ

Ryanair не припинятиме польоти до України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія Ryanair не припинятиме польоти до України, поки не з'явиться офіційна заборона від європейської влади

Про це заявив гендиректор авіакомпанії Майкл О'Лірі, пише Reuters.

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Він зазначив, що лоукостер продовжить доставляти пасажирів до українських аеропортів, поки "немає війни і ракет".

"Ми не бачимо причин для припинення польотів, поки європейська влада не скаже нам, що літати небезпечно", – сказав О'Лірі на пресконференції у Лісабоні.

Авіакомпанії відмовляються літати до України?

У неділю, 13 лютого, стало відомо, що через загрозу вторгнення РФ на територію нашої країни деякі компанії можуть припинити авіарейси.

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У той же час авіакомпанія Sky Up прийняла рішення про зупинення польотів, посадивши свій літак у Кишеневі та не доставивши до України пасажирів.

Також з'явилася інформація про те, що британські страхові компанії відмовляються покривати страхові випадки, які можуть статися з літаками у повітряному просторі України.

Проте в "Украероруху" сайту "Сьогодні" уточнили, що жодних обмежень чи заборони щодо повітряного простору немає. Усі авіакомпанії, що літають до України та з України, безперешкодно здійснюють свої польоти.

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13 лютого під час термінового засідання уряд ухвалив рішення виділити 16,6 млрд грн, щоб гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України.

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