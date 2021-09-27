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Вразили всі повітряні цілі: ЗСУ провели масштабні навчання (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 вересня, 17:40
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Військовослужбовці Збройних Сил України продовжують удосконалювати свої навички
Українські війська розпочали навчання
Українські війська розпочали навчання / Фото: Колаж: Сьогодні

В рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021" розрахунки "Бук-М1" Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" виконали бойові пуски за програмними цілями, роль яких виконували безпілотні літальні апарати ВР-3 "Рейс".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

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"Військовослужбовці ЗС України продовжують вдосконалювати свої навички та вміння щодо захисту держави від зовнішньої збройної агресії", – йдеться в повідомленні.

Пройшли стратегічні командно-штабні навчання
Пройшли стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля-2021"

Підводні човни, літаки, вертольоти і ППО

Раніше ми повідомляли, що в акваторії Чорного моря російські військові проводили масштабні навчання. Тоді близько 20 кораблів і суден забезпечення РФ провели ракетні та артилерійські стрільби.

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Відомо, що кораблі вийшли в море з окупованих територій України (м.Севастополь) і з РФ (м Новоросійськ). За інформацією прес-центру, вихід кораблів у морські полігони проводиться "відповідно до плану заходів бойової підготовки ЧФ на 2021 рік".

"У заході задіяні ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні і рятувальні судна, літаки і вертольоти морської авіації та ППО ЧФ", – йдеться в повідомленні відомства.

Зазначено, що російські військові виконають ракетні та артилерійські стрільби в складі різнорідних тактичних груп.

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